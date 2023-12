Das Balkonkraftwerk wird zum Trend in 2023

In seinem aktuellen „Trendbarometer Balkonkraftwerk“ für 2023 hat der Hamburg Solar-Hersteller Wattmeister die diesjährigen Zahlen und Entwicklungen rum um steckerfertige Solaranlagen zusammengetragen. Denn nicht nur große Solaranlagen haben in 2023 einen kräftigen Zubau erlebt. Auch die Zahlen bei Balkonkraftwerken sind sprunghaft angestiegen.

So hat Wattmeister in seiner aktuellen statistischen Auswertung und Analyse für das Jahr 2023 feststellen können, dass am 01.12.2023 bereits 356.141 Einheiten im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur angemeldet waren. Zur selben Zeit waren im Vorjahr lediglich 16.342 Einheiten registriert. Das entspricht also einer Zunahme von stolzen 2180%. Unter anderem liegt das am gestiegenen Bewusstsein, das auch Balkonkraftwerke registriert werden sollen und der Aufwand in vielen Fällen relativ überschaubar ist, erklärt Laurent Schüller, Inhaber von Wattmeister in Hamburg. „Andererseits entspricht die Zunahme von Balkonkraftwerken in Deutschland, bei der Betrachtung der realen Marktzahlen, auch hier noch immer einem Wachstum des vier- bis fünffachen“, so Laurent Schüller weiter.

Besonders beliebt sind hierbei technisch einfache Lösungen, die sich schnell installieren lassen. Mit eigener Herstellung in Norddeutschland entwickelt Wattmeister vormontierte Plug-and-Play-Systeme, die von Wohnungseigentümer und Mieter in weniger als 5 Minuten installiert und angeschlossen werden können. Hauptsächlich vertreibt Wattmeister über die eigene Website www.wattmeister.de an seine Kunde.