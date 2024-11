Mobinck Deutschland schafft neues Geschäftspotenzial für Parkplatzbetreiber

Die Mobinck Germany GmbH erschließt als exklusiver Vermarkter der Smart Parking Software Toogethr zusätzlichen Parkraum: Mit Hilfe der Software können gewerbliche Immobilieneigentümer in Deutschland, Österreich und der Schweiz Anwohnenden und Besuchenden Parkplätze auf ihren Grundstücken anbieten.

Smart Parking ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von Parkflächen für verschiedene Nutzergruppen und durch verschiedene Betreiber. So können auf dem gleichen Areal zum Beispiel Mitarbeitende eines Unternehmens, Anwohnende und Besuchende parken. Die Anzahl der Parkplätze, die für jede Nutzergruppe zur Verfügung gestellt wird, kann dynamisch angepasst werden, zum Beispiel in Abhängigkeit von der Tageszeit oder dem Wochentag.

Mit dem neuen Produkt-Feature ToogethrPay können jetzt sogar Parkplätze für kurze Zeiträume angeboten werden. Autofahrer steuern die öffentlich ausgeschilderten Parkplätze an, werden bei der Einfahrt an einer Schranke mittels Kennzeichenerfassung registriert und zahlen bei der Ausfahrt via QR-Code payment, mobil oder per Karte am Kartenleser direkt bei Ausfahrt. Für die Betreiber der Parkplätze ergeben sich dadurch leicht zu realisierende zusätzliche Einnahmen. Mobinck schafft damit ein voll flexibles Angebot für Kurz- und Langzeitparker inklusive der jeweils passenden Tarife. Städte und Umwelt profitieren durch weniger Parksuchverkehr und ein zusätzliches Parkplatzangebot jenseits der öffentlichen Straßen.

Die zunehmend autofreie Umgestaltung der Innenstädte und die wachsende Herausforderung, freie Straßenparkplätze zu finden, erfordern smarte Lösungen. Immobilienbesitzer und –verwalter haben hiermit eine flexible und umweltschonende Lösung zur Hand, um ihren Parkraum für die Allgemeinheit zu öffnen. Dies führt zu lebenswerteren Städten mit weniger Staus und weniger zugeparkten Verkehrswegen.

Das Konzept wird derzeit zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum umgesetzt: In Salzburg wird Mobinck im aktuell fertig gestellten Multifunktions-Immobilienprojekt Helix, das unter anderem Büros, Showrooms, ein Hotel, Gastronomie und ein Fitnessstudio beinhaltet, das komplette Parkplatzmanagement übernehmen. Für 250 Stellplätze in drei unterschiedlichen Parkbereichen werden Kurz- und Langzeitparkoptionen und unterschiedliche Tarife kombiniert. Alle Anforderungen werden dabei in nur einem System und zu 100 Prozent digital gelöst. Für den Vermieter bringt dies eine optimale Nutzung der Stellplätze und eine entsprechende Erlös- und Wertsteigerung der Immobilie. Das System wird in diesem Monat in Betrieb genommen.

„Vorhandene Parkflächen effizienter nutzen – darin liegt ein Schlüssel, der das Bedürfnis der Menschen nach individueller Mobilität mit dem Ziel, lebenswerte Innenstädte zu gestalten, in Einklang bringt“, sagt Michael Poglitsch, Managing Director von Mobinck Germany: „Mit der Lösung ToogethrPay bietet Mobinck ein weiteres Tool in seinem umfangreichen Baukasten der Mobilität an.“