Durch digitale Services Wartungskosten sparen

Aufmerksam blicken Johannes Kohne und sein Kollege auf den großen Bildschirm in seinem Büro. Zu sehen sind sämtliche Vakuumpumpen mit ihren aktuellen Leistungsdaten. “Alles im grünen Bereich”, freut sich der Technische Leiter von Emsland Frischgeflügel. Und auch alle 60 Techniker des Unternehmens haben sämtliche Pumpendaten in Echtzeit auf ihren Tablets. So sind sie stets über den Zustand der Anlage auf dem Laufenden und können gezielt eingreifen, sollte doch einmal etwas nicht ganz rund laufen. Ein paar Räume weiter stehen die 36 MINK Vakuumpumpen von Busch Vacuum Solutions und schnurren vor sich hin. Zuverlässig versorgen sie das Transportsystem des Standorts mit Vakuum. Damit Schlachtabfälle und verzehrfertige Produkte sicher, effizient und hygienisch durch pneumatische Saugförderung von A nach B gelangen.

Qualität von Anfang an

„Wir schmeißen nichts weg, alles wird verarbeitet – für uns Menschen oder als hochwertiges Tierfutter“, betont Kohne. Der bedingungslose Qualitätsanspruch gilt im ganzen Unternehmen: bei der Vakuumversorgung, beim Tierwohl, bei den Produkten, bei den Arbeitsbedingungen. Deshalb hat man bei Emsland Frischgeflügel die gesamte Prozesskette im Blick – vom Futter bis zur Fleischverarbeitung. Neben drei Mischfutterwerken gehören eine Brüterei sowie zwei Hähnchenschlacht- und -zerlegebetriebe zur Rothkötter Unternehmensgruppe, für die Franz Rothkötter 1959 mit dem Mischfutterwerk den Grundstein gelegt hat. 2003 wurde der Produktionsbetrieb in Haren im Emsland von Franz-Josef Rothkötter erbaut. Rund 2.500 Beschäftigte verarbeiten hier Hähnchenteile vom Flügel bis zum Filet für den Lebensmitteleinzelhandel und die industrielle Weiterverarbeitung in verschiedenen Gewichts- und Verpackungseinheiten.

Gefördert durch Bundesregierung

Anfang 2022 hat Kohne die alte Vakuumanlage mit ölgeschmierten Drehschieber-Vakuumpumpen gegen die neuen MINKs austauschen lassen. Die Vorteile der Klauenvakuumpumpen von Busch liegen für ihn auf der Hand: Durch ihr trockenes Funktionsprinzip kommen sie ohne Betriebsflüssigkeiten im Verdichtungsraum aus und arbeiten annähernd wartungsfrei. „Wir haben nicht nur unglaublich viel Betreuungszeit eingespart, sondern auch 70 Prozent der Wartungskosten“, rechnet Kohne vor. „Fachkräfte, die stundenlang Pumpen putzen und am Wochenende Öl wechseln müssen – all das gehört nun endlich der Vergangenheit an!“ Außerdem können dank der modernen IE4-Motoren, mit denen die MINKs angetrieben werden, in einem Jahr 274.500 kWh Energie eingespart werden. 30 Prozent der Anschaffungskosten erhielt Emsland Frischgeflügel dafür vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zurück, das die Umrüstung auf moderne, energieeffiziente Technologien in Deutschland fördert. Bei der Antragstellung waren die Experten von Busch behilflich.

OTTO, digitale Services von Busch

Aber das ist noch längst nicht alles. Denn bei der Umstellung setzte Kohne zugleich auf Digitalisierung: Alle 36 MINK Pumpen sind mit OTTO, den digitalen Services von Busch ausgestattet. Das heißt, sie senden permanent Leistungsdaten wie Pumpentemperatur, Vibrationen, Ansaugdruck in die Cloud, die von dort via PC, Tablet oder Smartphone abgerufen werden können. „Wie hoch die Temperatur des Getriebeöls ist, ob der Ansaugdruck konstant ist, wie hoch die Ablufttemperatur ist – all das wussten wir vorher nicht. Und jetzt haben wir es dank OTTO über die App sogar auf unserem Tablet“, ist Kohne begeistert. „Und dank der guten Zusammenarbeit zwischen unserer IT und den Experten von Busch hat auch die Installation auf unserem System hervorragend geklappt.“ Emsland Frischgeflügel hat außerdem einen Aktiv-Service-Wartungsvertrag mit Busch abgeschlossen und vertraut auch bei der Wartung voll auf die Vakuumspezialisten aus Maulburg. Durch gezielte, vorausschauende Wartung kann so übermäßigem Verschleiß und vorzeitigem Ausfall vorgebeugt werden. Und bei einem Problem können sich die Techniker von Busch auch aus der Ferne direkt auf das System aufschalten.

Zuverlässig und ausfallsicher

Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit sind für Emsland Frischgeflügel absolut entscheidend, da andernfalls die Produktion zum Erliegen kommt und im schlimmsten Fall Nahrungsmittel verderben. An den Verarbeitungslinien fallen alle abgeschnittenen Hähnchenteile durch Sammeltrichter in spezielle Behälter. Ein Kugelventil öffnet sich alle sechs Minuten, und der Inhalt wird abgesaugt. Das benötigte Vakuum zur Absaugung, zum Transport und für den Reinigungsprozess am Ende der Produktionsschicht liefern die MINK Klauen-Vakuumpumpen von Busch. Anhand der Daten, die sie permanent in die Cloud senden, sollen Normzyklen ermittelt werden, die später zum Abgleich mit dem tatsächlichen Druckverlauf herangezogen werden, um Abweichungen frühzeitig erkennen und vorausschauend gegensteuern zu können. „Wir wollen die Probleme beheben, bevor sie tatsächlich entstehen“, erläutert Kohne.

Fit für die Zukunft

Bei Emsland Frischgeflügel in Haren sind noch andere Vakuumzentralanlagen von Busch im Einsatz. Sie versorgen weitere Transportsysteme mit Vakuum. 25 MINK Vakuumpumpen in spezieller Sauerstoffversion werden für die Verpackung unter Schutzgas mit erhöhtem Sauerstoffgehalt (MAP) eingesetzt. Alle 135 Bestandspumpen sollen in nächster Zeit mit dem IoT-Kit nachgerüstet werden. Im Schwesterbetrieb in Wietze, Niedersachsen, sind bereits alle Pumpen mit OTTO ausgestattet. „Dann ist unsere Vakuumversorgung auf dem allerneuesten Stand der Technik, und wir sind komplett digital. Es war die absolut richtige Entscheidung, unsere Anlagen geneinsam mit Busch zu modernisieren und zu digitalisieren! Für uns ist OTTO ebenso praktisch wie gewinnbringend“, fasst Kohne begeistert zusammen.