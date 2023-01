Wenn ein winziges Staubkorn auf dem Relaiskontakt verschmort

Störungen des Stellwerk-Betriebs durch Feinstaub – vor dieser Herausforderung stand Stefan Schlottbom. Er arbeitet seit 2010 bei der DB Netz AG und ist Fachbeauftragter Leit- und Sicherungstechnik in Ausbildung RB West / Anlagen- und Instandhaltungsmanagement RB West – das Gebiet umfasst Nordrhein-Westfalen und Teile von Rheinland-Pfalz. In seinen Zuständigkeitsbereich gehören auch die großen Relais-Stellwerke in Düsseldorf, Essen und Köln.

Stefan Schlottbom griff zurück auf die Erfahrungen von Kollegen in den Stellwerken in Bremen. Dort stehen seit Mitte August 2019 sechs Feinstaub-Luftreiniger der Vision Air Blue Line – Produktlinie von Euromate, und die Erfahrungen sind gut.

„Die Beratung durch Herrn Göktas von Euromate war sehr gut“, sagt Stefan Schlottbom. „Er ist auf alle Fragen eingegangen, und wenn etwas nicht so klar war, konnte ich auch immer nachfragen. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, Luftreiniger versuchsweise einzusetzen, wir haben Luftmessungen durchgeführt, und wir haben gesehen, dass die Staubbelastung heruntergegangen ist.“

Zwischen Mai und November 2022 wurden insgesamt 18 VisionAir BlueLine DustFree in Betrieb genommen – zuerst in Brake bei Bielefeld, dann in Düsseldorf und jetzt in Köln-Mülheim.

An den Standorten werden weiterhin Messungen durchgeführt. Der Feinstaubgehalt sinkt stark, so Stefan Schlottbom, auf weniger als die Hälfte der Werte vor der Inbetriebnahme der Luftreiniger.