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Wie ibaHD-Server Industriedaten in verwertbare Erkenntnisse umwandelt

11. November 2026, 18:07
Fürth,
Deutschland
Bericht

Viele industrielle Prozesse folgen wiederkehrenden Mustern, sei es in der chargenorientierten Produktion oder in zyklischen Fertigungsprozessen. In diesen Wiederholungen liegt ein erhebliches Potenzial für kontinuierliche Verbesserungen. Das iba-System nutzt dies, indem es den Vergleich von Messwerten ermöglicht, die unter vergleichbaren Betriebsbedingungen erfasst wurden.

Durch synchronisierte Momentaufnahmen und Langzeitanalysen mit hochauflösenden Zeitreihendaten können Anwender Referenzbedingungen festlegen und verschiedene Produktionsläufe miteinander vergleichen. Ein wesentlicher Vorteil in diesem Zusammenhang ist die Möglichkeit, historische Prozesssituationen nachzustellen und Datensätze aus verschiedenen Chargen, Produkten oder Maschinenzyklen auf einer gemeinsamen Zeitachse zu überlagern. So können Ingenieure die aktuelle Produktion direkt mit einem bekannten Referenzzustand vergleichen und selbst geringfügige Abweichungen im Prozessverhalten erkennen. Abweichungen im Schwingungsverhalten, bei Temperaturprofilen, in der Prozessdynamik oder bei Maschinenbelastungen werden sofort sichtbar, wenn Datensätze synchronisiert und gemeinsam analysiert werden.

Diese Funktion ist besonders wertvoll für die Erkennung schleichender Prozessabweichungen oder qualitätsrelevanter Veränderungen, die bei isolierten KPI-Auswertungen verborgen blieben oder in Datensilos gefangen wären. Durch den Vergleich mehrerer Produktionsläufe können Betreiber erkennen, wie sich das Prozessverhalten im Laufe der Zeit entwickelt, und feststellen, unter welchen Betriebsbedingungen eine optimale Produktqualität erreicht wurde. Dieser Ansatz unterstützt Strategien wie den „Golden-Batch“-Vergleich, bei dem das Ziel darin besteht, die Produktion kontinuierlich an einem bewährten optimalen Referenzzustand auszurichten und Abweichungen frühzeitig zu erkennen, um den Zustand der Anlagen zu schützen.

Automatisierte KPI-Berichterstellung und betriebliche Transparenz

Über die reine Analyse hinaus ermöglicht das iba-System die automatisierte Erstellung von Dashboards, KPI-Berichten, Alarmen und langfristigen Leistungsauswertungen. Moderne, webbasierte Visualisierungen in ibaDaVIS bieten Bedienern und Ingenieuren einen transparenten Überblick über den Anlagenzustand und die Produktionsleistung in Echtzeit. Relevante Prozess-, Zustands- und Energiedaten lassen sich in zentralen Dashboards zusammenführen, die den Betriebszustand über gesamte Produktionslinien oder Standorte hinweg visualisieren.

Neben prozessspezifischen KPIs unterstützt das System auch die Berechnung und Visualisierung übergeordneter Leistungsindikatoren wie der Gesamtanlageneffektivität (OEE), der Verfügbarkeit, der Qualitätsraten, der Taktzeiten oder energiebezogener Kennzahlen. Diese Indikatoren lassen sich mit hochauflösenden Prozess- und Zustandsdaten kombinieren, um einen direkten Zusammenhang zwischen dem Maschinenverhalten und der Produktionsleistung herzustellen.

Berichte können in konfigurierbaren Intervallen automatisch generiert und als PDF-Dokumente oder digitale Berichte an die relevanten Beteiligten verteilt werden. Dadurch werden manuelle, auf Tabellenkalkulationen basierende Auswertungen durch automatisierte und standardisierte Berichtsabläufe ersetzt. Durch die Kombination synchronisierter Prozessdaten mit der automatisierten KPI-Generierung erzielen Unternehmen ein deutlich höheres Maß an betrieblicher Transparenz und schaffen eine einheitliche Grundlage für datengestützte Entscheidungsfindung.

Anbindung des Historian an übergeordnete Systeme

Moderne industrielle Architekturen erfordern eine nahtlose Integration zwischen der Betriebstechnik und übergeordneten IT-Umgebungen. ibaHD-Server dient nicht nur als zentraler Historian, sondern fungiert auch als strukturierte und zuverlässige Datengrundlage für unternehmensweite Anwendungen, Cloud-Plattformen und fortschrittliche Analyseumgebungen.

Durch die Bereitstellung synchronisierter, hochauflösender Zeitreihendaten ermöglicht das iba-System die Integration von Machine-Learning-Modellen und KI-gestützten Analysen in industrielle Arbeitsabläufe. Historische und Echtzeit-Prozessdaten können an cloudbasierte Plattformen, Data Lakes oder externe Analysesysteme weitergegeben werden, wo Machine-Learning-Algorithmen verborgene Zusammenhänge aufdecken, Anomalien erkennen oder zukünftiges Prozessverhalten vorhersagen können.

Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die vorausschauende Instandhaltung, die automatisierte Qualitätsprognose und die Prozessoptimierung. KI-Modelle können anhand synchronisierter Schwingungs-, Prozess-, Energie- und Zustandsdaten trainiert werden, um Muster zu erkennen, die manuell nur schwer zu entdecken wären. Gleichzeitig bleibt der Historian das zuverlässige operative Rückgrat, das den ursprünglichen zeitsynchronen Datenkontext bewahrt, der für vertrauenswürdige KI-Analysen erforderlich ist.

In modernen digitalen Architekturen entwickelt sich ibaHD-Server zunehmend zu mehr als nur einem Historian. Er wird zu einer zentralen OT-Intelligenzebene, die die Datenerfassung auf Maschinenebene mit unternehmensweiten Analysen, Cloud-Infrastrukturen und KI-basierten Optimierungsstrategien verbindet.

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

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Die iba AG mit Sitz im nordbayerischen Fürth gilt weltweit als führender Spezialist für hochwertige Messsysteme für Industrie und Energie. iba ist einer der wenigen Hersteller, der die Technologiekette von der Hardware über die Software bis hin zur Datenbank- und Cloud-Konnektivität vollständig beherrscht. Wesentliches Merkmal des iba-Systems ist dessen ausgeprägte Prozesskonnektivität. Ein iba-Messwerterfassungssystem kann an fast jedes gängige Automatisierungssystem angeschlossen werden. Das iba-System wird unter anderem in der Stahl- und Metallindustrie, der Papier- und Faserindustrie, im Maschinenbau sowie in der Energieerzeugung und -verteilung zur Prozessanalyse und -optimierung eingesetzt.

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