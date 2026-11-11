Wie ibaHD-Server Industriedaten in verwertbare Erkenntnisse umwandelt

Durch synchronisierte Momentaufnahmen und Langzeitanalysen mit hochauflösenden Zeitreihendaten können Anwender Referenzbedingungen festlegen und verschiedene Produktionsläufe miteinander vergleichen. Ein wesentlicher Vorteil in diesem Zusammenhang ist die Möglichkeit, historische Prozesssituationen nachzustellen und Datensätze aus verschiedenen Chargen, Produkten oder Maschinenzyklen auf einer gemeinsamen Zeitachse zu überlagern. So können Ingenieure die aktuelle Produktion direkt mit einem bekannten Referenzzustand vergleichen und selbst geringfügige Abweichungen im Prozessverhalten erkennen. Abweichungen im Schwingungsverhalten, bei Temperaturprofilen, in der Prozessdynamik oder bei Maschinenbelastungen werden sofort sichtbar, wenn Datensätze synchronisiert und gemeinsam analysiert werden.

Diese Funktion ist besonders wertvoll für die Erkennung schleichender Prozessabweichungen oder qualitätsrelevanter Veränderungen, die bei isolierten KPI-Auswertungen verborgen blieben oder in Datensilos gefangen wären. Durch den Vergleich mehrerer Produktionsläufe können Betreiber erkennen, wie sich das Prozessverhalten im Laufe der Zeit entwickelt, und feststellen, unter welchen Betriebsbedingungen eine optimale Produktqualität erreicht wurde. Dieser Ansatz unterstützt Strategien wie den „Golden-Batch“-Vergleich, bei dem das Ziel darin besteht, die Produktion kontinuierlich an einem bewährten optimalen Referenzzustand auszurichten und Abweichungen frühzeitig zu erkennen, um den Zustand der Anlagen zu schützen.