Aachener Unternehmen löst M365-Herausforderung mit eigenbetrieblicher Forschung

Die Entwicklung von aixpedIT Flow wurde von der Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) als förderfähiges Vorhaben anerkannt und bestätigt somit die eigenbetriebliche Forschungs- und Entwicklungsleistung von aixpedIT.

Microsoft 365 ist leistungsfähig, aber die Konfiguration der über 5.000 Einstellungen in Exchange, Intune, Entra und Conditional Access ist komplex. Änderungen können weitreichende Auswirkungen haben. Klassische Backups sichern jedoch in erster Linie die Microsoft-365-Daten. Eine verlässliche Sicherung der Konfiguration fehlt in vielen Unternehmen.

Die aixpedIT GmbH wollte Unternehmen hier eine Lösung bieten. „Nach erfolgloser Suche am Markt wurde schnell klar, dass kein Anbieter den Funktionsumfang abdecken konnte, der uns vorschwebte“, erklärt Patrick Ghys, CEO und Gründer der aixpedIT GmbH. Kurzerhand entschlossen er und sein Team, eigenständig eine Lösung zu entwickeln, um die Backup-Lücke bei Konfigurationen zu schließen.

Dabei musste das Team neue Wege gehen, die über die reine Implementierung bestehender Microsoft-365-Funktionen hinausgingen. Im Mittelpunkt stand die Erfassung, Bewertung und der Vergleich komplexer Tenant-Konfigurationen, um sie für Compliance- sowie Wiederherstellungsprozesse nutzbar zu machen.

Die Verbindung von Konfigurationssicherung, Zustandsvergleich, Compliance-Bewertung und kontrollierter Übertragung in einer Plattform war ein Experiment. Das Resultat ist aixpedIT Flow: Die Plattform vergleicht die Tenant-Konfiguration mit definierten Standards und Compliance-Richtlinien wie NIS2, DORA & Co. Abweichungen werden erkannt, dokumentiert und gemeldet. Frühere Konfigurationsstände bleiben nachvollziehbar und können bei Bedarf wiederhergestellt werden. Darüber hinaus lassen sich Konfigurationen auf Test-, Staging- oder Standby-Tenants übertragen.

„Ich wollte ursprünglich nur ein Problem lösen, das mir selbst und vielen IT-Leitungen auf die Nerven geht – und für das es bisher keine passende Lösung gab“, so Patrick Ghys. „Unser Ansatz lautet: Work smarter, not harder. Mit aixpedIT Flow wollen wir IT-Verantwortlichen die Arbeit erleichtern, indem wir ihnen jederzeit einen verlässlichen Überblick über ihre Microsoft-365-Umgebung geben.“