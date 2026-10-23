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Aachener Unternehmen löst M365-Herausforderung mit eigenbetrieblicher Forschung

23. Oktober 2026, 18:45
Aachen,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Offiziell innovativ: BSFZ bescheinigt Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von aixpedIT Flow. Die Plattform erfasst automatisiert Veränderungen in Microsoft-365-Konfigurationen und stärkt die digitale Souveränität.
 

Aachener Unternehmen löst M365-Herausforderung mit eigenbetrieblicher Forschung

Aachener Unternehmen löst M365-Herausforderung mit eigenbetrieblicher Forschung
© aixpedIT

Die Entwicklung von aixpedIT Flow wurde von der Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) als förderfähiges Vorhaben anerkannt und bestätigt somit die eigenbetriebliche Forschungs- und Entwicklungsleistung von aixpedIT.

Microsoft 365 ist leistungsfähig, aber die Konfiguration der über 5.000 Einstellungen in Exchange, Intune, Entra und Conditional Access ist komplex. Änderungen können weitreichende Auswirkungen haben. Klassische Backups sichern jedoch in erster Linie die Microsoft-365-Daten. Eine verlässliche Sicherung der Konfiguration fehlt in vielen Unternehmen.

Die aixpedIT GmbH wollte Unternehmen hier eine Lösung bieten. „Nach erfolgloser Suche am Markt wurde schnell klar, dass kein Anbieter den Funktionsumfang abdecken konnte, der uns vorschwebte“, erklärt Patrick Ghys, CEO und Gründer der aixpedIT GmbH. Kurzerhand entschlossen er und sein Team, eigenständig eine Lösung zu entwickeln, um die Backup-Lücke bei Konfigurationen zu schließen. 

Dabei musste das Team neue Wege gehen, die über die reine Implementierung bestehender Microsoft-365-Funktionen hinausgingen. Im Mittelpunkt stand die Erfassung, Bewertung und der Vergleich komplexer Tenant-Konfigurationen, um sie für Compliance- sowie Wiederherstellungsprozesse nutzbar zu machen.

Die Verbindung von Konfigurationssicherung, Zustandsvergleich, Compliance-Bewertung und kontrollierter Übertragung in einer Plattform war ein Experiment. Das Resultat ist aixpedIT Flow: Die Plattform vergleicht die Tenant-Konfiguration mit definierten Standards und Compliance-Richtlinien wie NIS2, DORA & Co. Abweichungen werden erkannt, dokumentiert und gemeldet. Frühere Konfigurationsstände bleiben nachvollziehbar und können bei Bedarf wiederhergestellt werden. Darüber hinaus lassen sich Konfigurationen auf Test-, Staging- oder Standby-Tenants übertragen.

„Ich wollte ursprünglich nur ein Problem lösen, das mir selbst und vielen IT-Leitungen auf die Nerven geht – und für das es bisher keine passende Lösung gab“, so Patrick Ghys. „Unser Ansatz lautet: Work smarter, not harder. Mit aixpedIT Flow wollen wir IT-Verantwortlichen die Arbeit erleichtern, indem wir ihnen jederzeit einen verlässlichen Überblick über ihre Microsoft-365-Umgebung geben.“

Digitale Souveränität trotz Microsoft 365

Digitale Souveränität bedeutet nicht zwangsläufig, vollständig auf große Cloud-Plattformen zu verzichten. Auch bei der Nutzung von Microsoft 365 können Unternehmen ihre Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit stärken – wenn sie jederzeit wissen, was in ihrem Tenant geschieht und welche Veränderungen vorgenommen werden. 

aixpedIT Flow bietet Transparenz und Kontrolle über die zentrale digitale Infrastruktur. Unternehmen erhalten Überblick über ihre Sicherheits- und Betriebsgrundlagen, statt sich ausschließlich auf manuelle Dokumentation oder die Voreinstellungen des Plattformanbieters zu verlassen.

Technische Herausforderung über mehrere Microsoft-365-Dienste hinweg

Eine zentrale technische Herausforderung bei der Entwicklung bestand darin, tausende verteilte Einstellungen aus unterschiedlichen Microsoft-365-Bereichen konsistent zu erfassen, vergleichbar zu machen und über verschiedene Tenants hinweg wiederherstellbar zu gestalten.

Hinter aixpedIT Flow steht nicht nur eine praktische Produktidee, sondern eine eigenständige technische Entwicklungsleistung. Das BSFZ-Label bestätigt: aixpedIT hat bei der Entwicklung neue technische Lösungswege untersucht und umgesetzt.

„Die Anerkennung durch die BSFZ ist für uns eine wichtige Bestätigung: Forschung und Entwicklung finden nicht nur in klassischen Laboren statt. Auch bei Cloud- und IT-Lösungen entstehen technische Fragestellungen, für die neue und belastbare Lösungswege entwickelt werden müssen“, sagt Dipl.-Ing. Dominik Zöller, CTO der aixpedIT GmbH.

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

Über aixpedIT

Die aixpedIT GmbH ist IT-Dienstleister und Software-Entwickler mit Sitz in Aachen. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der sicheren und nachhaltigen Gestaltung digitaler Infrastrukturen. Dabei steht die People-First-Kultur im Mittelpunkt. So verbindet aixpedIT technologische Expertise mit einer partnerschaftlichen, praxisorientierten Zusammenarbeit. Zum Leistungsportfolio gehören unter anderem Cloud Security, Microsoft 365, IT-Resilienz, Cloud-Kostenoptimierung, AI Safety und IT Governance.

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