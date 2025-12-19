13.000 Prompts in einem Monat: aixpedIT begleitet erfolgreiche KI-Einführung bei der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH

Die EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH hat gemeinsam mit der aixpedIT GmbH den KI-Assistenten Microsoft Copilot integriert – und damit einen bedeutenden Schritt in der digitalen Transformation vollzogen. Ziel ist es, viele verwaltungslastige Abläufe des Versorgungsunternehmens mit der neuen Technologie zu automatisieren. Die Einführung von Copilot, trainiert mit unternehmenseigenen Daten, zeigt exemplarisch, wie Künstliche Intelligenz im Energiesektor echten Nutzen schafft und die tägliche Arbeit erleichtert.

Mithilfe dieses strukturierten Vorgehens will die EWV nicht nur einen schnellen Kompetenzaufbau im Umgang mit Copilot erreichen, sondern auch eine hohe Nutzungsintensität im Unternehmen etablieren. Die Belegschaft soll Copilot als echten Enabler im eigenen Arbeitsalltag wahrnehmen und die KI-Unterstützung aktiv in alle relevanten Unternehmensbereiche integrieren. Der Erfolg des Projekts spiegelt sich in messbaren Ergebnissen wider: Rund 75 Prozent der Mitarbeitenden nutzen Copilot bereits im Arbeitsalltag. Im ersten Monat nach den Workshops verzeichnete das Unternehmen eine hohe regelmäßige Nutzung, bei der das Team über 13.000 Prompts verfasste.

„Copilot ist bei uns nicht nur ein technisches Feature, sondern ein echter Partner im Arbeitsalltag. Dank aixpedIT fühlen sich unsere Mitarbeitenden unterstützt – und wir werden langfristig von effizienteren Prozessen profitieren“, so Christian Lodo, Senior Expert Digitalisierung der EWV über die Zusammenarbeit mit aixpedIT.

Das Projekt verfolgte einen konsequenten People-first-Ansatz: Statt die Einführung nur technisch zu begleiten, setzte aixpedIT auf die starke Einbindung der Mitarbeitenden. Ein inspirierendes Kick-off-Event legte den Grundstein für hohe Akzeptanz und Motivation im Team. In praxisorientierten Workshops identifizierten Mitarbeitende konkrete Anwendungsfälle und testeten Copilot unmittelbar im eigenen Arbeitskontext – von der Zusammenfassung von E-Mails über Protokollerstellung bis hin zur Automatisierung administrativer Routineaufgaben.