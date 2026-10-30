Rekruter: Mit BA-Übermittlung bis zu 20 Stellenanzeigen kostenlos schalten

Unternehmen können auf Rekruter bis zu zehn Stellenanzeigen gleichzeitig kostenlos veröffentlichen. Wer fünf Anzeigen über Rekruter an die Bundesagentur für Arbeit übermittelt, erhält zehn weitere kostenlose Anzeigenplätze. Damit sind bis zu 20 gleichzeitig kostenlose Stellenanzeigen möglich. Der Stellenmarkt richtet sich damit auch an Firmen, für die sich hohe Preise pro Einzelanzeige kaum rechnen.

Das Grundkontingent umfasst bis zu zehn gleichzeitig kostenlose Anzeigen pro Unternehmen. Mehrere Konten desselben Unternehmens erhöhen es nicht. Für die zusätzlichen Plätze müssen fünf Anzeigen über Rekruter an die Bundesagentur für Arbeit übermittelt werden. Die Übermittlung wird für jede geeignete Anzeige einzeln beauftragt. Unternehmen sehen den Status im Firmenkonto. Rekruter und die Bundesagentur für Arbeit arbeiten seit Januar 2003 beim Stellendatenaustausch zusammen. Rekruter ist der älteste Stellenmarktpartner der BA.

Im Firmenkonto legen Unternehmen ihre Stellenanzeigen an und verwalten sie. Der Bereich zeigt die vorhandenen Anzeigen und eingegangenen Bewerbungen. In der Stellenliste führt ein direkter Link zu den Bewerbungen für die jeweilige Anzeige. Firmen können Vorgänge öffnen, Bewerbern antworten und interne Notizen speichern. Persönliche Nachrichten und ihr Lesestatus sind über einen direkten Link erreichbar.

Veröffentlichte Stellen können in der Rekruter-Jobsuche nach Stichwort und Arbeitsort gefunden werden. Weitere Wege der Auffindbarkeit sind Suchmaschinen und Partner. Für ausgewählte Anzeigen stehen kostenpflichtige Premium-Funktionen bereit, darunter Hervorhebungen und Firmenlogo. Unternehmen mit regelmäßigem Stellenbedarf können ihren Stellenbestand über eine kostenpflichtige XML-Anbindung übertragen.