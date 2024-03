CURE Intelligence erneut ausgezeichnet – bewiesene Qualität im Social Media Marketing

Mit großer Freude dürfen wir mitteilen, dass wir zum dritten Mal in Folge das Social Media Qualitätszertifikat des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) erhalten haben. Diese bedeutende Auszeichnung würdigt unsere Leistungen und Kompetenzen im Bereich Social Media Marketing und Strategie. Das BVDW-Zertifikat ist ein anerkanntes Qualitätssiegel, das Unternehmen mit expliziten Geschäftstätigkeiten im Bereich Social Media für ihre Fachkenntnisse und professionelle Arbeitsweise auszeichnet. Das Siegel steht für eine seriöse und professionelle Arbeitsweise in der Branche.

Die Zertifizierung ermöglicht es, uns als qualifizierten Social Media Dienstleister zu präsentieren und unterstreicht unsere Fachkompetenz sowie professionelle Herangehensweise bei der Umsetzung von Social Media Maßnahmen. Die Prüfung erfolgt durch den BVDW anhand strenger Kriterien wie Erfahrung, Arbeitsweise, Kundenzufriedenheit und Engagement am Markt.

„Die erfolgreiche Rezertifizierung bestätigt nicht nur unsere Fachkompetenz im Bereich Social Media, sondern unterstreicht auch die hohe Qualität unserer Arbeitsweise. Als CURE setzen wir uns dafür ein, unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Dazu gehört nicht nur eine gute und flexible Kommunikation, sondern auch die ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter:innen. Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die erfolgreiche Zusammenarbeit!“, so Julia Temmes, Team Lead Online Marketing Services.

„Neue Plattformen wie Mastodon, Bluesky oder Meta Threads, sich verändernde Algorithmen, neue Versionen und Updates – in diesem dynamischen Umfeld ist es für Marketers gar nicht immer so einfach up-to-date zu sein und keine Trends zu verpassen. Daher sind wir stolz, dass wir erneut für unsere Leistungen im Bereich Social Media Marketing und Strategie ausgezeichnet wurden und unsere Kunden einen verlässlichen Partner an ihrer Seite wissen, der sie professionell und am Puls der Zeit unterstützt“, ergänzt Klarissa Henkelmann, Head of Operations & Service Excellence.