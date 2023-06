COCO entwickelt neues Vertriebsmodul für Fjällräven

The Digital Architects gibt die Einführung des neuen Vertriebsmoduls innerhalb des eigens entwickelten Marketing Systems COCO bekannt. Das Modul wurde im Rahmen eines Projekts in Zusammenarbeit mit Fjällräven, einem der weltweit führenden Anbieter von Outdoor-Ausrüstung, entwickelt.

Die innovative Lösung ermöglicht es Fjällräven, ihre saisonalen Warengruppen und Marketingpläne effizienter und zielgerichteter gegenüber Händlern zu präsentieren. Dank des neuen Features können personalisierte Landing Pages aufgebaut werden, die automatisch die für den Kunden bzw. die Kundin passenden Inhalte anzeigen. So lassen sich beispielsweise spezifische Produkt-Kategorien mit dazu passenden Angeboten für gewisse Nutzergruppen ausspielen. Außerdem wird auf den Landing Pages der persönliche Ansprechpartner bzw. die persönliche Ansprechpartnerin angezeigt .

Inhalte lassen sich entsprechend für spezielle Kundensegemente oder abhängig von bestimmten Konditionen in COCO aufbauen, hinterlegen und auf den Seiten automatisch ausgeben. Die Seiten können durch einen Login geschützt werden.

“Mit unserem neuen Vertriebsmodul haben wir ein Tool geschaffen, das unsere Kunden dabei unterstützt, ihre Vertriebs- und Conversion-Maßnahmen gezielt umzusetzen”, sagt Yannic Tremmel, Geschäftsführer von The Digital Architects. “Die Möglichkeit, personalisierte Landing Pages zu erstellen, die automatisch die passenden Inhalte für den jeweiligen Kunden anzeigen, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der digitalen Vertriebsstrategie dar.", ergänzt Benjamin Nolde, Regional Marketing Manager Germany bei Fjällräven.

Das Modul bietet auch die Möglichkeit, individuelle E-Mails oder Newsletter an bestimmte Kontaktlisten zu senden, mit Links zu den speziell erstellten Landing Pages. Die Öffnungsrate und Aufrufe werden in COCO überwacht und können für jeden Empfänger individuell abgerufen werden. Darüber hinaus können Telefonate oder Vor-Ort-Besuche im System dokumentiert werden, was einen umfassenden Überblick über die Kundenaktivität ermöglicht.

Durch die Zusammenarbeit zwischen The Digital Architects und Fjällräven wird ein Fokus auf verbesserte Kundeninteraktion und Personalisierung gelegt. Das Ziel ist es, operative Prozesse effizienter zu gestalten und die Zufriedenheit der Kunden und Kundinnen zu erhöhen.