20 Jahre bioculture – umweltbewusstes Marketing für die Biobranche

Gemeinsam mit ihrem Partner Robert Klosko gründete Henrietta Lorko die Werbeagentur im August 2003. Mit dem Schwerpunkt auf ökologischer Druckproduktion und der Zusammenarbeit mit Ökodruck-Pionieren wie Ulenspiegel Druck, bauten sie schnell eine fundierte Werbeagentur mit ökologischem Hintergrund auf.

Ihr erstes Büro befand sich in einer Bürogemeinschaft in Berg-am-Laim, und der erste Kunde war ein nachhaltiges Unternehmen aus der Baubranche. Die Akquise verlief erfolgreich, und so gesellten sich schnell auch soziale Einrichtungen zu ihren ökologischen Kunden. Zu den Kundenterminen fuhren die Gründer anfangs mit ihrem auf Pflanzenöl umgerüsteten Opel Corsa mit der dazu passenden Domain salatoel-auto.de. Damals war bioculture Teil einer Bewegung, die nach Alternativen zu CO2-freier Individualverkehr gesucht hat.

In den folgenden Jahren gestaltete bioculture für ihre Kunden alles rund um Unternehmenskommunikation – von der Logo-Entwicklung bis zur Erstellung von Werbematerialien. bioculture wurde schnell Leadagentur für größere Unternehmen wie die Green City Energy AG und spezialisierte sich auf die Konzeption und Umsetzung von Kommunikationsmitteln für nachhaltige Finanzprodukte und Erneuerbare Energieprojekte.