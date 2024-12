Servus Hamburg, Pitchgewinn für die markeninszenierung des OMR-Hauptsponsors geht nach München

„Nach der OMR ist hoffentlich vor der OMR“, so verabschiedete sich das Team der Münchner Markenagentur im Mai dieses Jahres aus Hamburg, nachdem es seine Premiere für den Telekommunikationsspezialisten Vodafone erfolgreich bestanden hatte. Nur 2 Monate nach der erfolgreichen Brand Experience, die auf über tausend Quadratmetern Fläche in der Messehalle B5 der Hansestadt die Community der Online Marketing Rockstars (OMR) begeisterte, wurde der Job für 2025 neu ausgeschrieben. Weitere sechs Wochen später, zu Beginn der ersten Septemberwoche, stand damit der Präsentationstermin bei der BECC Agency rot im Kalender.

Um den Hauptsponsor der OMR 25 auf dem Vodafone Campus am Rhein erneut überzeugen zu können, bündelten die Kreativen zu Beginn der zweiten Jahreshälfte ihre Kompetenzen aus Konzeption, Design, Architektur, Projektmanagement und Visualisierung. Damit Vodafone an die drei eindrucksvollen Auftritte auf dem Gigafestival der digitalen Marketingszene von 2022, 2023 und 2024 anknüpfen kann, hing die Messlatte hoch, um die Marke auch 2025 als herausragender Partner-Host in Hamburg präsentieren zu dürfen. „Gerade bei Pitches um eine Fortführung eines erfolgreichen Formats besteht die Gefahr, sich in der Kreativität nicht genug vom Bekannten und Erprobten freimachen zu können“, so BECC-Geschäftsführerin Katharina Kraus, die das Projekt federführend verantwortet. Dass es der zehnköpfigen Mannschaft um Kraus gelungen ist, den Kunden erneut für sich zu gewinnen, zeigte sich in der Zusage des Etats. Die Münchner Markenspezialisten addierten Know-how und Kreativität aus den verschiedenen Disziplinen und wählten für ihre Präsentation unter anderem einen „Rundflug“ mit Draufsicht auf die Brand Experience Vodafone OMR 2025, der alle an Bord holte und begeisterte.

Für das Team der BECC Agency ist es das zweite Mal auf dem Megaevent der Online-Marketing-Branche, das jährlich mehrere zehntausend Besucher aus der ganzen Welt in die Hafenstadt lockt. „Dass wir auf dieser Benchmarkmesse zum wiederholten Mal für einen Kunden starten dürfen, der sich die Branchenexklusivität im Bereich Telekommunikation auf der OMR gesichert hat, zeigt einmal mehr, dass wir in den Bereichen Brand und Event auch die ganz Großen überzeugen können“, freut sich Kraus. Der German Design Council, der so genannte Rat für Formgebung, war ebenfalls überzeugt und zeichnete im September das Markenerlebnis dieses Jahres, die „Vodafone City“, in der Kategorie „Excellent Architecture Fair and Exhibition“ mit dem German Design Award 2025 aus. Die Jury begründete den Gewinn mit „neuen Maßstäben im Messebau durch die gelungene Verbindung von Funktionalität und Designästhetik“. Die BECC Agency freut sich zum wiederholten Mal über die namhafte Auszeichnung, die weltweit ein hohes Ansehen weit über die Fachkreise hinaus genießt.

Vom Slogan bis zur Aufbereitung der Showcases, vom Keyvisual bis zum nachhaltigen Catering, liegt mit dem übertragenen Etat auch 2025 die volle Verantwortung für das Überraschen, Begeistern und Überzeugen der Vodafone-Zielgruppe bei BECC. Als Generalunternehmer erstellen die Markenprofis nicht nur ein ganzheitliches Konzept, in dessen Kern die „GO“-Kampagne steht, sondern übernehmen auch den Lead für die Steuerung und Realisierung aller angrenzenden Leistungen.

Das Format der OMR bietet viel mehr als nur eine Bühne, um einem bis zu 70.000 Besucher starken Publikum innovative Produktpaletten und Servicelösungen zu präsentieren – es schafft innovative und immersive Möglichkeiten für Marken, um über einprägsame Erlebnisse mit ihrer Audience zu interagieren und diese für sich zu begeistern. Einzigartige, herausragende, unvergessliche und zur Brand passende Ereignisse für Privat- und Geschäftskunden zu kreieren, die im Umfeld unzähliger Wettbewerber um die Aufmerksamkeit der OMR-Community konkurrieren, darin sehen die Münchner ihre Hauptaufgabe in der Partnerschaft mit dem Düsseldorfer Telekommunikationsgiganten. Um auf dem „Festival für das digitale Universum“ nicht als einer unter vielen „lost in space“ zu sein, sondern mit Wow-Effekten die Augen auf sich zu ziehen, braucht es starken Support von ebenso erfahrenen wie innovativen Experten für Marken. BECC freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Ziel OMR Opening, 6. Mai 2025 um 9 Uhr.

Alle Presseinformationen und der Kontakt zu den Ansprechpartnerinnen Katharina Kraus (BECC Agency GmbH) und Kirstin Sternel (WHY Kommunikation) unter https://becc-agency.net/presse/