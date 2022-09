Der Markt stagniert, hello again expandiert

In der jetzigen Situation von Inflation, Zinswende und Rezessionsängsten leidet auch der Start-up Markt. Da, wo es anderen nun schwerer fällt, Investitionen zu erhalten, öffnen sich bei hello again die Tore für die internationale Expansion. Preissteigerungen und der damit verbundene Konsum-Rückgang machen es für Unternehmen immer wichtiger, sich um ihre Kund:innen zu bemühen. Eine digitale Kundenbindungs-Lösung zu verwenden ist relevanter denn je. Davon sind auch die beiden erfolgreichen Gründer Alexander Igelsböck, CEO von adverity und Ibrahim Imam, Mitgründer und Co-CEO von PlanRadar überzeugt. Sie investieren nicht nur finanziell in das stark wachsende Scale-up, sondern unterstützen hello again, neben runtastic-Gründer Florian Gschwandtner und dem erfahrenen Manager Hubert Tretter, auch als neue Board-Member.

“Unternehmen sitzen auf vielen Daten, die sie im Moment nicht optimal verwerten. Der Markt um den Kunden wird immer kompetitiver. hello again liefert hier den missing link zwischen Unternehmen und Kunden, um wirklich erfolgreich zu wachsen.” so Imam. Es gibt hier vor allem in Europa viel aufzuholen, meint Imam. Auch Igelsböck, CEO von adverity ist überzeugt: “Mit hello again werden die Hoffnungen und Wünsche auf ein großartiges Kundenerlebnis vor und nach dem Kauf für den Handel Realität. Dieses Kundenerlebnis steht für hello again im Vordergrund und daher war es für mich eine klare Investmententscheidung.”