DFB Soundbranding DE-Coded. comevis & der DFB enthüllen das neue Sound Branding und Soundlogo

Die neue DFB Audible Brand Experience hebt sich aufgrund der Mehrmarken-Komplexität sowie der erstmaligen Nutzung AI-basierter Management- & Analyse-Tools aus der comevis C-Cloud gegenüber anderer internationaler Sound Brandings ab.

In Ergänzung zum traditionellen Sound Branding zielt die Methodik darauf ab, mithilfe von intelligenten Applikationen die hörbare Marken-Digitalisierung messbar und zielgerichtet steuerbar zu machen. Dabei wurde besonders auf einen tiefgreifenden Einbezug der Fans in die Entwicklungsphase gelegt. Durch ein mehrstufiges Marktforschungsverfahren wurde sichergestellt, dass jede Marke entsprechend ihrer Positionierung individuelle, auditive Potenziale entfaltet, um optimal in der zukünftigen Markenkommunikation des DFB zu wirken. Ziel ist es, das emotionale Brand Building an jedem Berührungspunkt zu fördern, um eine tiefere Verbindung zwischen den jeweiligen Marken und Fans, gemäß dem Motto „Fußballzeit ist die beste Zeit“, zu schaffen. Der neu entstandene auditive Family-Code repräsentiert den pulsierenden Rhythmus auf dem Spielfeld, die Schwingungen in der Luft und die mitreißenden Emotionen des Fußballs.

Ebenso wie erfolgreiche Fußballtrainer*innen auf ein Repertoire unterschiedlicher Spielstrategien zurückgreifen, stehen nun auch dem DFB und seinen Partnern eine Auswahl von mehr als 400 situativ passender Audio-Assets über das DFB-Markenportal zur Verfügung - realisiert wurden u.a. Soundlogo, Social Media Templates, Video-Moods, TV-Bumper und UX-Sounds die beispielsweise bei TV-Übertragungen, in Podcasts sowie in Social Media-Formaten und bei Live-Events eingesetzt werden können.

Juri Müller, Teamleiter Brand & Marketing Services der DFB GmbH & Co.KG sagt: "Die methodische, anwendungsbezogene Herangehensweise innerhalb des Entwicklungsprozesses unseres Sound Brandings - immer mit dem Ziel, eine möglichst digitale und intuitive Anwendung im Fokus zu halten - hat zu einem differenzierten Ergebnis geführt, welches unsere Markenvielfalt standesgemäß und lautstark nun auch auf auditiver Ebene erlebbar macht. Wir freuen uns auf unsere ganzheitliche Identität, die man nun nicht mehr nur sehen, sondern auch hören kann."

Mit dem DFB betreut comevis eine Multi-Brand. „Wir freuen uns, dass wir für die besonderen Anforderungen unserer digital transformierten Welt, eine strategisch hergeleitete „Audible Brand Experience“ für die DFB Positionierung konzipieren und implementieren durften. Dies liefert einen wichtigen Kernbaustein für die individuelle kommunikative Strahlkraft der DFB Marken. Durch die technologische Aufgeschlossenheit des DFB Projektteam konnten zudem alle aktuell relevanten digitalen Aspekte hinsichtlich der heute schon möglichen Audio-Innovationen behandelt werden”, sagt Stephan Vincent Nölke, CEO von www.comevis.com

Für alle die mehr HÖREN wollen: https://www.youtube.com/watch?v=WHFWiPKGRmE