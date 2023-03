Kölner Brand Agentur DIO Studios gewinnt internationalen Nachhaltigkeits-Award

Das aufstrebende Unternehmen Plastic2Beans arbeitet gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) am Aufbau lokaler Recyclingstrukturen in Äthiopien, um der wachsenden Menge an PET-Einwegplastik in dem afrikanischen Land entgegenzuwirken. Um Projekte wie den Bau der ersten PET-Recyclinganlage in Ostafrika zu finanzieren, vertreibt das Unternehmen in Deutschland direkt gehandelten Bio-Kaffee unter der Marke IMPACT COFFEE.

DIO Studios begleitete den Prozess der Produkt- und Markenentwicklung seit den Anfängen des innovativen Start-ups mit strategischer Markenberatung, Brand- und Packaging Design. Eine Zusammenarbeit, die sich auszuzahlen scheint: Nach intensiver Zusammenarbeit konnte DIO Studios in den letzten Jahren maßgeblich zur erfolgreichen Platzierung von Plastic2Beans im deutschen Lebensmittelhandel und bei Investoren beitragen.

Neben dem prägnanten Marken- und Produktdesign, das die Mission und die Kernwerte des Unternehmens zielgruppengerecht kommuniziert, überzeugte die Jury auch das Engagement von Plastic2Beans in Äthiopien. Dort hat das Startup in Zusammenarbeit mit PETCO Ethiopia unter anderem eine Änderung des Gesetzes erreicht, das die Vermarktung von farbigen PET-Flaschen verbietet. Dieses Gesetz sorgt seit Oktober 2022 dafür, dass 140.000.000 kg PET pro Jahr besser recycelt werden und sich ihr Rohstoffwert verdreifachte, was den Sammlern zugute kommt, die die Flaschen auf der Straße auflesen.

IMPACT COFFEE ist derzeit regional in zahlreichen REWE- und EDEKA-Märkten im Raum Köln erhältlich und wird als Bürokaffee bei Unternehmen wie Henkel, Warner Bros Germany, Aktion Mensch und Schneider Electric genutzt.