Donald Sultan Four Big Poppies 🔥 | FRANK FLUEGEL GALERIE

New York/Nürnberg im Januar 2025.

FRANK FLUEGEL GALERIE hat neue Grafikeditionen des US-amerikanischen Künstlers Donald Sultan im Angebot.

Die Kunstwerke haben den Titel "Four Big Poppies" und sind jeweils in Rot, Gelb, Grün und Blau erschienen.

Donald Sultan Four Big Poppies

Pigmentdruck / signiert, nummeriert / Edition 35

Jahr: 2024

Format: 145 x 107 cm / 57.1 x 42.1 inch

Material: Archival pigment ink on Innova Etching Cotton Rag.

Technik: Pigmentdruck.

Auflage: 35 Stück

Sonstiges: Handsigniert, datiert Donald Sultan.

Donald Sultan (geb. 1951) ist ein amerikanischer zeitgenössischer Maler, Grafiker und Bildhauer, der für seinen unverwechselbaren Stil bekannt ist, der Elemente der Abstraktion, des Minimalismus und der Pop Art miteinander verbindet. Sultan erwarb seinen BFA an der University of North Carolina, Chapel Hill, und einen MFA an der School of the Art Institute of Chicago. Bekannt wurde er in den 1980er Jahren mit seiner „Fruit and Flowers“-Serie, in der er industrielle Materialien wie Teer, Emaille und Vinyl verwendete, um großformatige, kühne Darstellungen von Alltagsgegenständen zu schaffen. Sultans Arbeiten zeigen häufig wiederkehrende Motive wie Blumen, Zitronen und Früchte, die er mit akribischer Liebe zum Detail und einer einzigartigen Mischung aus Präzision und Spontaneität darstellt.

Donald Sultans Werke sind in den ständigen Sammlungen vieler renommierter Institutionen vertreten, darunter das Museum of Modern Art in New York, das Solomon R. Guggenheim Museum in New York, die Tate Gallery in London, das Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in Washington D.C., das Whitney Museum of American Art in New York und das Metropolitan Museum of Art in New York. Seine bedeutenden Beiträge zur Kunstwelt, die sich durch die Verschmelzung traditioneller Techniken und moderner Materialien auszeichnen, ziehen das Publikum weiterhin in ihren Bann und beeinflussen die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst.

