Mr. Brainwash 🎈 Balloon Girl 2025

Das Kunstwerk Balloon Girl von Mr. Brainwash (Thierry Guetta) geht zurück auf eine Arbeit seines Mentors Banksy mit dem er auch seinen Dokumentarfilm „Exit Through the Gift Shop“ drehte. Girl with Balloon (auch Balloon Girl oder Girl and Balloon) ist eine 2002 begonnene Londoner Serie von Schablonenmalereien des Graffiti-Künstlers Banksy. Sie zeigt ein junges Mädchen mit ausgestreckter Hand das auf einen roten herzförmigen Luftballon zeigt, der vom Wind weggetragen wird. Die erste Arbeit war auf der Waterloo Bridge, und weitere Wandgemälde gab es in der Umgebung von London, von denen jedoch keines mehr erhalten ist. Banksy hat mehrmals Varianten dieses Entwurfs zur Unterstützung sozialer Kampagnen verwendet: 2005 über die Barriere im Westjordanland, 2014 über die syrische Flüchtlingskrise und auch über die Wahlen in Großbritannien 2017. In einer Samsung-Umfrage von 2017 wurde Girl with Balloon als das beliebteste Kunstwerk des Vereinigten Königreichs eingestuft.

Im Jahr 2018 wurde ein gerahmtes Exemplar des Werkes während einer Auktion spontan mit Hilfe eines mechanischen Gerätes, das im Rahmen versteckt war, geschreddert. Der Künstler beglaubigte, dass er für das Schreddern verantwortlich war, und gab dem veränderten Werk einen neuen Namen: Love is in the Bin, später Girl Without Balloon. Sotheby’s sagte, es sei „das erste Werk in der Geschichte, das jemals während einer Live-Auktion geschaffen wurde“.

Mr. Brainwash nimmt immer wieder Bezug auf Kunstwerke seines Mentors Banksy und interpretiert sie auf seine Weise. Dabei ist der im Original weisse Hintergrund bei den Arbeiten von Mr. Brainwash in typischer Weise bunt ausgestaltet mit Collagen, Siebdrucken, Stencils und Comicheften. Das Fröhliche und unbeschwerte wird so noch mehr verdeutlicht getreu dem Motto von Mr. Brainwash: „Life is Beautiful“ oder „Follow Your Dreams“.

Kaum ein anderer Street Art Künstler hat einen vergleichbar rasanten Aufstieg erlebt wie der 1966 in Garges-lès-Gonesse geborene Franzose Thierry Guetta aka Mr. Brainwash. Eng verbunden ist sein Weg zum erfolgreichsten Künstler der letzten Jahre mit dem Namen Banksy und dessen Oscar prämierten Film Exit Through the Gift Shop: In diesem Dokumentarfilm regt Banksy den damals noch unbekannten Guetta an, unter dem Pseudonym Mr. Brainwash selbst als Künstler aktiv zu werden. Zahlreiche Shows und Ausstellungen weltweit waren die Folge des mit vielen Preisen ausgezeichneten Films.

