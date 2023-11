233. Pfankuch Auktion für Briefmarken, Münzen und Postgeschichte

Am Mittwoch und Donnerstag, den 6. & 7. Dezember 2023 findet unsere 233. Auktion für Briefmarken, Münzen und Postgeschichte mit einem attraktiven Angebot von über 2.800 Losen internationaler Philatelie und Numismatik statt.

In unserer Winterauktion, wie gewohnt wieder inklusive „Live-Bieten“ im Internet, offerieren wir ein breit gefächertes Angebot mit viele Seltenheiten deutscher und internationaler Sammelgebiete von der Klassik bis in die Neuzeit.

Dabei sind insbesondere die Altdeutschen Staaten sehr gut vertreten (rund 550 Lose), hier auch Altdeutschland-Raritäten wie Badens Landpost-Halbierung der 12 Kreuzer (Nr. 3 xH) auf Prachtbrief oder eine Block-Seltenheit der Hannover 3 Gr dunkelgelborange (Nr. 16a) in Form eines herrlich gest. Rand-Zehnerblocks.

Ferner das Deutsche Reich mit raren Ausgaben und ausgesuchten Qualitätsstücken, schöne Einlieferungen Feldpost und Deutsche Geschichte 1933/1945 mit seltenen Belegen Festungspost, Volkssturm, Ostpreußen-Feldpost, U-Boote, V1-Waffe u.a.

Die Deutsche Kolonien und Auslandspostämter sind mit ca. 240 Losen vertreten, dabei viele Spitzen aus den verschiedenen Kolonialgebieten sowie postgeschichtlich interessante Belege wie z. Bsp. ein 1917 im Postaustausch unter weißer Flagge übergebener Parlamentärs-Brief der Kaiserlichen Schutztruppe für Ostafrika nach Bern.

Die europäischen Sammelgebiete glänzen u.a. mit einem schönen Angebot Polen und Spanien. Darunter die ganz selten einmal auf Auktionen angebotenen Kleinbögen der Ausgaben Polnische Erziehungs-Kommission 1946 und Verfassung der Vereinigten Staaten 1948. Liebhaber der Spanien-Philatelie können sich freuen, am 2. Auktionstag kommt eine der besten Sammlungen Spanien ab Vorphila unter den Hammer (aufgeteilt in 5 Lose) die wir in derartiger Reichhaltigkeit lange nicht mehr im Angebot hatten.

Die Sammlungs- und Münzabteilung umfasst einige hundert Lose, meist unberührte Posten, Sammlungen und Nachlässe, zahlreiche Großposten sowie wertvolle Münzsammlungen, Anlage- und Sammlermünzen aus über 1000 Jahren Münzgeschichte, u.a. die Auflösung einer Spezialsammlung Kapsel-Notgeld 1919/1923 sowie verschiedener Sammlungen Reichsgold- und Goldmünzen aus aller Welt.

Zur persönlichen Besichtigung und/oder zur persönlichen Teilnahme an der Auktion bitte anmelden!

Ihr Auktionshaus Karl Pfankuch & Co

Hagenbrücke 19

38100 Braunschweig