Schaumstoffbanden – Sichere und effektive Werbeträger für Sportveranstaltungen

DWA OG - dieWerbearchitekten

Seit vielen Jahren produzieren wir aufblasbare Werbeträger, Faltzelte sowie mobile Werbedisplays für unsere Kunden in ganz Mitteleuropa. Dabei ist unsere umfangreiche Produktpalette an hochwertigen Werbeträgern stetig gewachsen, weshalb wir unseren Kunden als auch Vertriebspartnern ein nahezu komplettes Sortiment an Werbeträgern bieten können.

Es ist uns ein Anliegen, unsere Produktpalette laufend mit neuartigen, innovativen Produkten zu erweitern, um auch in Zukunft ein kompetenter Partner für unsere Kunden zu sein. Im besonderen Fokus stehen dabei die Kundenzufriedenheit sowie ein am Markt einzigartiges Preis-/Leistungsverhältnis.