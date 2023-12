Alex Katz Freesia Flowers neue Grafikedition

Freesia (Albertina 798) ist ein Holzschnitt des US-amerikanischen Künstlers Alex Katz und zeigt wie so oft in seinem Sujet stark vergrösserte Blumen. Seine Werke zeichnen sich häufig durch kühne, vereinfachte Formen und eine Konzentration auf zeitgenössische Themen aus. Er gilt nicht zuletzt deshalb auch als Meister des „Cool Painting“ analog zu Miles Davis und dem „Cool Jazz“.

In diesem faszinierenden Holzschnitt von Alex Katz steht die zarte Schönheit der gelben Freesie im Mittelpunkt vor einem satten, samtigen schwarzen Hintergrund. Die Meisterschaft des Künstlers in Bezug auf Form und Kontrast ist offensichtlich, da er die Essenz des Blumenmotivs gekonnt einfängt. Fast wirken die gelben Blüten der Freesia goldfarben vor dem dunklen Hintergrund. Die gelbe Freesie, die mit klaren Linien und einer lebendigen Farbpalette wiedergegeben ist, strahlt eine leuchtende Wärme aus, die in auffälligem Kontrast zu der tiefen Dunkelheit steht, die sie umgibt. Katz‘ Wahl eines schwarzen Hintergrunds dient dazu, die visuelle Wirkung der Blüten zu verstärken, indem er sie wie von einer unsichtbaren Lichtquelle beleuchtet erscheinen lässt.

Die Komposition ist minimalistisch und doch kraftvoll und lenkt die Aufmerksamkeit auf die anmutigen Kurven und komplizierten Details jeder Freesienblüte. Die bewusste Verwendung des negativen Raums durch den Künstler schafft ein Gefühl von Dramatik und Geheimnis und lädt den Betrachter dazu ein, über das Zusammenspiel von Licht und Schatten nachzudenken.

Katz‘ Holzschnitttechnik verleiht dem Kunstwerk eine taktile Dimension und unterstreicht die organische Natur des Motivs. Die grob behauenen Linien und Texturnuancen vermitteln ein Gefühl von Handwerkskunst und unterstreichen die Verbundenheit des Künstlers mit traditionellen Druckverfahren.

Freesia ist nicht nur die Darstellung eines Blumenarrangements, sondern auch ein Zeugnis für Katz‘ Fähigkeit, Schönheit in ihrer reinsten Form zu destillieren. Durch diesen Holzschnitt lädt er das Publikum ein, die zeitlose Eleganz der Natur und die transformative Kraft der künstlerischen Interpretation zu schätzen.

Alex Katz ist insbesondere für seine figurativen Bilder bekannt: Der Sohn russisch-jüdischer Einwanderer wurde 1927 in New York geboren. Als Wegbereiter der Pop Art konzentrierte er sich stets auf das Wesentliche und setzte sich früh mit vereinfachten Formen und kontrastreicher Farbkomposition auseinander.

FRANK FLUEGEL GALERIE hat den Künstler seit 1999 im Programm. Seine Kunst ist vielfältig, hat aber immer die Schönheit als zentrales Thema. In den vergangenen Jahren konnten insbesondere die Grafiken des Künstlers hinsichtlich der Preisentwicklung zu denen seiner Kollegen der Pop Art wie Andy Warhol oder Roy Lichtenstein aufschließen. Der Künstler blickt auf mittlerweile mehr als 200 Solo- sowie rund 500 Gruppenausstellungen zurück und seine vielfältigen Werke sind Teil von über 100 Sammlungen weltweit. Alex Katz lebt und arbeitet heute in New York sowie Maine. Im Laufe seiner Karriere hat Alex Katz zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten.

FRANK FLUEGEL GALERIE mit Standorten in Nuernberg und Kitzbuehel ist seit über zwanzig Jahren fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art, Streetart und zeitgenössischen Kunst.

Der Kunstsammler findet original Kunstwerke, Grafiken und Unikate von angesagten und aufstrebenden Künstlern wie Adam Handler, Katherine Bernhardt, Sol Felpeto, Jon Burgerman, Alex Katz, David Shrigley, Kenny Scharf, Hunt Slonem, Orit Fuchs, Nathan Paddison, Fanny Brodar oder Julian Opie zu marktgerechten Preisen.

Selbstverständlich sind auch Editionen und Grafiken stark gesuchter Künstler wie Andy Warhol, Mel Ramos, Roy Lichtenstein, Harland Miller, Tom Wesselmann, Sean Scully, Gerhard Richter, Ross Bleckner, Allen Jones, Thomas Ruff oder Mel Bochner im Verkauf. Die bei Sammlern weltweit beliebten Künstler David Gerstein, Peter Doig, Jeff Koons, Tracey Emin, Raqib Shaw, Derrick Adams und Robert Longo sind ebenfalls im Portfolio der international bekannten Galerie vertreten.

Das rasant wachsende Segment der Street Art wird von erfolgreichen Künstlern wie Mr. Brainwash (Thierry Guetta), XOOOOX, Punk Me Tender, BAMBI, Fringe the Artist, Max Mavior oder John Crash Matos bestens vervollständigt.

Natürlich hat die inhabergeführte Galerie auch Designobjekte und Vintage Möbel von Maurizio Cattelan, Paul Smith, Richard Orlinski, Philippe Starck oder Pierre Jeanerette zum Kauf im Angebot.

In regelmäßigem Wechsel finden Ausstellungen in den zentral gelegenen Galerieräumen in Nuernberg und Kitzbuehel statt. Im einzigartigen Online Shop kann der Sammler die Kunstwerke rund um die Uhr kaufen. Internationale Messeteilnahmen und Solo Shows runden das Programm der renommierten Galerie ab.

Viele der angebotenen Kunstwerke kann der Sammler bei einem Besuch vor Ort sofort kaufen und mitnehmen, da diese lagernd sind. Bei einigen Künstlern ist aufgrund der hohen Nachfrage mit steigender Preisentwicklung zu rechnen. Werke können im Preis steigen (Diese Wertentwicklung ist beim Investor durchaus erwünscht) und alte Preise können damit Ihre Gültigkeit verlieren.