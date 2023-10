Mr. Brainwash Vincent Vandal - neue exklusiv bei FRANK FLUEGEL GALERIE erhältliche Edition.

Vincent Vandal ist eine limitierte Grafik des US-amerikanischen Street Art Künstlers Mr. Brainwash und ist in Deutschland exklusiv nur bei FRANK FLUEGEL GALERIE zu kaufen. Das Motiv spielt auf das berühmte Gemälde „Schlafzimmer in Arles“ von Vincent van Gogh an. Eine dreidimensionale Nachbildung des Van Gogh Zimmers gibt es auch im Mr. Brainwash Art Museum in Los Angeles. Die Edition ist von Hand nachbearbeitet, sodass jedes Blatt wieder Unikat Charakter erhält. Es wird in nächster Zeit mehrfach im Jahr Exklusiveditionen geben, die jeweils immer nur bei einer Galerie im betreffenden Land veröffentlicht werden. Der Kunstsammler kann daran eindeutig erkennen, welche Galerie in dem jeweiligen Land am engsten und längsten mit dem Künstler Mr. Brainwash zusammenarbeitet. FRANK FLUEGEL GALERIE war 2010 die erste Galerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Mr. Brainwash vertrat und Ausstellungen organisierte.

Bei der Vincent Vandal Edition sitzt ein Graffiti Sprayer in typischer Kleidung im Hoodie auf einem Stuhl im Schlafzimmer des Künstlers Vincent Van Gogh. Der Brückenschlag zwischen alter und neuer Kunst, der Street Art. Im Hintergrund sind Spraydosen, Pinsel und Farbeimer zu sehen. Natürlich fehlt auch die Atemschutzmaske nicht, die Graffiti Künstler heute fast alle bei der Arbeit tragen. Bei genauerem Betrachten entdeckt man auch einige der typischen Banksy Ratten als Stencil an der Wand. Natürlich darf auch das berühmte Balloon Girl nicht fehlen. Auf dem kleinen Ölbild im Hintergrund steht „Exit Through the Giftshop“ eine Anspielung auf den von Thierry Guetta gedrehten erfolgreichen und mit Preisen ausgezeichneten Dokumentarfilm über Banksy. Wer lange genug sucht, findet in den Graffiti an der Wand auch die für Jean-Michel Basquiat typische Krone.

Vincent van Goghs Schlafzimmer in Arles: Ein Meisterwerk der Farben und Emotionen.

Die Vorlage zu der Mr. Brainwash Vincent Vandal Edition ist eines der bekanntesten Gemälde von Vincent van Gogh – sein Schlafzimmer in Arles. Dieses ikonische Werk fängt nicht nur die Schönheit eines einfachen Schlafzimmers ein, sondern zeigt auch van Goghs einzigartigen Stil und seine tiefen Emotionen. Tauchen wir ein in die Welt dieses Meisterwerks. Das Gemälde „Schlafzimmer in Arles“ wurde von Vincent van Gogh im Jahr 1888 geschaffen. Es zeigt das Schlafzimmer in seinem gelben Haus in Arles, Südfrankreich. Van Gogh malte das Bild dreimal, wobei jedes Gemälde subtile Unterschiede aufweist. Das Werk, das wir heute kennen, befindet sich in der Sammlung des Van Gogh Museums in Amsterdam. Van Gogh war bekannt für seinen expressiven und kraftvollen Malstil, der in diesem Gemälde deutlich zum Ausdruck kommt. Er verwendete kräftige, leuchtende Farben, um die Atmosphäre des Raumes einzufangen. Die Möbel und Gegenstände im Schlafzimmer sind vereinfacht und geometrisch dargestellt, was dem Gemälde eine gewisse Abstraktion verleiht. Van Gogh nutzte auch kurze, sichtbare Pinselstriche, um Bewegung und Energie zu erzeugen.

„Schlafzimmer in Arles“ ist nicht nur ein einfaches Abbild eines Schlafzimmers, sondern spiegelt auch van Goghs innere Welt wider. Das Gemälde wurde während einer Zeit gemalt, als der Künstler mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Die intensiven Farben und die unruhige Darstellung des Raumes könnten als Ausdruck seiner inneren Unruhe und seines Verlangens nach Ruhe und Stabilität interpretiert werden. Dieses Gemälde hatte einen enormen Einfluss auf die Kunstwelt und wurde zu einem Symbol für van Goghs einzigartigen Stil und seine emotionale Tiefe. Es inspirierte zahlreiche Künstler und wurde zu einem der bekanntesten Werke der Kunstgeschichte. Die Darstellung des Schlafzimmers als Ort der Ruhe und des Rückzugs hat auch eine universelle Bedeutung erlangt und spricht viele Menschen auf persönlicher Ebene an. Vincent van Goghs „Schlafzimmer in Arles“ ist ein Meisterwerk, das nicht nur die Schönheit eines einfachen Schlafzimmers einfängt, sondern auch van Goghs einzigartigen Stil und seine tiefen Emotionen zum Ausdruck bringt. Mit seinen leuchtenden Farben und expressiven Pinselstrichen hat dieses Gemälde die Kunstwelt nachhaltig beeinflusst und ist zu einem Symbol für van Goghs künstlerisches Vermächtnis geworden. Es ist ein Werk, das uns dazu einlädt, in die Welt des Künstlers einzutauchen und seine innersten Gedanken und Gefühle zu erkunden.

Life is Beautiful – Das Leben ist schön! Auch dieser Satz der zum Hauptthema aller Mr. Brainwash Kunstwerke wurde ist in der Vincent Vandal Edition verarbeitet. Mr. Brainwash – Life is Beautiful war der Titel der ersten Ausstellung von Thierry Guetta (MBW), aber es ist auch die positive Botschaft, die oft in seinen Werken verarbeitet wird.

Thierry Guetta, Straßen- und Popkünstler, bekannt unter dem Spitznamen „Mr. Brainwash“, gilt heute als einer der bekanntesten Künstler der Street Art Kunst. Positiv, lächelnd und fröhlich möchte der Künstler durch seine Kunstwerke Freude und positive Liebesbotschaften vermitteln.

Seine erste Ausstellung im Jahr 2008 mit dem Titel „Life is Beautiful“ fand in einem 15.000 Quadratfuß großen Komplex auf Hollywoods berühmtem Sunset Boulevard mit dreihundert Unikaten, Skulpturen und Drucken statt. Darunter auch eine lebensechten Nachbildung der Nighthawks von Edward Hopper. Zur Organisation seiner ersten Ausstellung verwendete Mr. Brainwash seine gesamten Ersparnisse und verpfändete sein Haus.

Die Ausstellung wurde am 16. Juni 2008 eingeweiht und war sofort ein außerordentlicher Erfolg, sowohl für die Kritiker als auch für das Publikum.

Der rätselhafte französische Künstler zeigte in dieser Einzelausstellung Kunstwerke und Unikate mit Schriften wie „Love is the Answer“, „Follow Your Dreams“ und „Life is Beautiful“.

Seine Originale mit Albert Einstein, Mickey Mouse und Charlie Chaplin oder Kate Moss waren ein außerordentlicher Erfolg, und die Mühe des Künstlers wurde reichlich belohnt. Seine erste Einzelausstellung war rasch ausverkauft. Auch die Ausstellungen bei FRANK FLUEGEL GALERIE in Nürnberg und Kitzbühel waren jedesmal nach wenigen Wochen komplett „Sold Out“.

Von diesem Moment an wächst der Ruhm von Thierry Guetta weiter und er wird zu einem der beliebtesten Street Art Künstler. Mit Spraydose und Stencils (Schablonen) macht Mr. Brainwash farbenfrohe Bilder, wie etwa Vincent Vandal.

Im Jahr 2009 arbeitete Mr. Brainwash mit den wichtigsten Sängern zusammen etwa mit Michael Jackson, den Red Hot Chili Peppers und Madonna. Für die Sängerin realisierte der Künstler das Cover ihres Albums „Celebration“.

2010 erlangte er mit dem Banksy-Film „Exit Through the Gift Shop“ neuen Ruhm. Der mit Banksy entstandene Dokumentarfilm wird am Sundance Film Festival präsentiert. Der Erfolg war enorm und der Film wurde für den Oscar nominiert.

Im Laufe der Jahre hat der Slogan „Life is Beautiful“ auch in der Skulptur von Mr. Brainwash und den öffentlichen Wandbildern Gestalt angenommen.

Kaum ein anderer Street Art Künstler hat einen vergleichbar rasanten Aufstieg erlebt wie der 1966 in Garges-lès-Gonesse geborene Franzose Thierry Guetta aka Mr. Brainwash. Eng verbunden ist sein Weg zum erfolgreichsten Künstler der letzten Jahre mit dem Namen Banksy und dessen Oscar prämierten Film Exit Through the Gift Shop: In diesem Dokumentarfilm regt Banksy den damals noch unbekannten Guetta an, unter dem Pseudonym Mr. Brainwash selbst als Künstler aktiv zu werden.

Im Winter 2023/2024 werden wie inzwischen jedes Jahr Unikate und Editionen von Mr. Brainwash in der Gamsstadt Kitzbühel zu sehen sein. Sowohl in der Galerie, als auch in den Räumlichkeiten des Schloss Lebenberg am Fusse des Hahnenkamms.