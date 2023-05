Orit Fuchs - repräsentiert von FRANK FLUEGEL GALERIE

Orit Fuchs, geboren am 25. Dezember 1970 in Holon, Israel, lebt und arbeitet heute in Tel Aviv. Sie ist eine Geschichtenerzählerin mit einem tiefen, reinen und unstillbaren Appetit auf künstlerischen Selbstausdruck. Ihre Medien sind vielfältig: Bildhauerei, Malerei, Typografie, Illustration, Stricken, Fotografie und vieles mehr - was immer sich am besten eignet, um ihre Vision zum Leben zu erwecken.

Da sie als Art Director für einige der führenden israelischen Agenturen gearbeitet hat, ist Orit Fuchs mit der Popkultur und den Geschlechterrollen in der heutigen Gesellschaft bestens vertraut, was als natürlicher Hintergrund für die Entfaltung ihrer Fantasie dient. Ihr Verständnis für die menschliche Psyche und ihr ausgeprägtes Talent führen zu bewegenden Werken, die irgendwo zwischen Fiktion und Realität angesiedelt sind und Einblicke aus wundersamen Perspektiven einfangen.

Das zentrale Thema in Orit Fuchs' Kunst ist das Frauenbild und die verschiedenen Formen, die es in der modernen Gesellschaft annehmen kann. Ihre weiblichen Charaktere sind von der ganzen Bandbreite menschlicher Emotionen und Gemütszustände durchdrungen.

Es ist kreativer Journalismus, der ein einzelnes Porträt oder einen illustrierten Moment nutzt, um ganze Geschichten zu erzählen, mit denen sich so viele Frauen identifizieren können.

Besonders erfrischend an Fuchs' Arbeit ist, dass sie nicht versucht, Frauen zu verherrlichen oder sie zu banalen Objekten der Perfektion zu machen. Stattdessen versucht sie, ihre Dramatik, ihre Frechheit, ihr inneres Selbstvertrauen, ihren unverblümten Sexappeal und ihren unverfälschten Charme einzufangen. In diesem Sinne erinnern ihre Bilder der VIVID-Serie an Fotografien der schwer fassbaren weiblichen Seele. Sie wirken wie ein Blick durch die Augen einer verliebten Dichterin und fangen die ganze spontane Schönheit und Magie ein, die dem Ausdruck dieser Frauen entspringt.

Ein weiterer Beleg für den ungewöhnlichen Ansatz von Orit Fuchs ist ihre Serie Short Stories, die gesichtslose Frauen in trivialen, aber wunderbar natürlichen Momenten zeigt. Fuchs versetzt den Betrachter in eine poetische Stimmung und lässt ihn die Lücken selbst ausfüllen. Die Farben, die sie wählt, rufen die Emotionen hervor, die jedes Bild einfangen soll. Diese Serie wirkt persönlich und universell zugleich. Auf den ersten Blick mag sie extrem einfach erscheinen, aber es ist die Art von Einfachheit, die an Genialität grenzt.

Die Ölgemälde von Orit Fuchs neigen definitiv mehr zur "hohen", etwas trippigen Kunst, und das ist die Kategorie, in der Fuchs' Talent am eklektischsten und unvorhersehbarsten wirkt. Nichtsdestotrotz weisen sie die für sie typische Lebendigkeit und zeitgenössische Schärfe auf.

Fuchs' Skulpturen sind verspielt, charmant unschuldig und geschmackvoll einfach. Sie umfassen weibliche Figuren wie Sofia die Schwimmerin, Miss Kate und The Capsule, aber auch Pinocchio-Figuren und Sumo-Ringer, die selbst der düstersten Umgebung Leben einhauchen können. Wie auch immer die einzelnen Figuren aussehen mögen, es sind allesamt skurrile Kunstwerke, die den Sinn für Staunen und Lebensfreude verkörpern, den sich unser inneres Kind bewahrt hat.

Fuchs hat sich in der internationalen Kunstszene einen Namen gemacht, mit viel beachteten Projekten und Ausstellungen in Großstädten wie Toronto, New York, Miami, Los Angeles, Tokio, Korea und Taiwan.

Pressestimmen von Vogue Taiwan bis Guardian oder Time Out Magazine belegen ihren durchschlagenden internationalen Erfolg.

Die FRANK FLUEGEL GALERIE mit Standorten in Nürnberg und Kitzbühel ist seit über zwanzig Jahren auf hochwertige Originale der Pop Art, Street Art und zeitgenössischen Kunst spezialisiert.

Der Kunstsammler findet hier Originale, Drucke und Einzelstücke von Adam Handler, Alex Katz, David Shrigley, Kenny Scharf, Hunt Slonem, Orit Fuchs, Nathan Paddison, Fanny Brodar, Mel Ramos, Roy Lichtenstein, Andy Warhol oder Julian Opie zu realistischen Preisen. Aber auch Editionen und Drucke von Harland Miller, Katherine Bernhardt, Tom Wesselmann, Sean Scully, Gerhard Richter, Ross Bleckner, Allen Jones, Thomas Ruff, Mel Bochner, David Gerstein, Peter Doig, Jeff Koons, Tracey Emin, Raqib Shaw, Derrick Adams und Robert Longo sind im Angebot.

Weitere angesagte Street-Art-Künstler, die in der Galerie vertreten sind, sind Mr. Brainwash (Thierry Guetta), XOOOOX, Punk Me Tender, BAMBI, Fringe Southafrica, Max Mavior und John Crash Matos.

Natürlich bietet die Galerie auch Designobjekte von Maurizio Cattelan, Paul Smith, Richard Orlinski, Philippe Starck oder Pierre Jeanerette zum Verkauf an.

Die Ausstellungen finden im regelmäßigen Wechsel in den zentral gelegenen Galerieräumen in Nürnberg und Kitzbühel statt. Im Online-Shop können Sammler die Kunstwerke rund um die Uhr kaufen. Internationale Messebeteiligungen und Einzelausstellungen runden das Programm ab.

