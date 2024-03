Die ersten 9:16 AWARDS: Die Stars des neuen Video-Zeitalters werden im Deutschen SchauSpielHaus Hamburg ausgezeichnet

Smartphone-Content ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Creator, Influencer und Brands erreichen über TikTok, YouTube Shorts und Instagram Reels ein Millionenpublikum. Dieser Paradigmenwechsel manifestiert sich in Anlehnung an das Format in den Ziffern “9:16” (gesprochen: “nine sixteen”) und bekommt nun einen eigenen Award.

Am 6. Mai werden im Deutschen SchauSpielHaus erstmals die 9:16 AWARDS verliehen, um die kreativsten und innovativsten Performances im Vertical Video-Format zu würdigen. Neun Content Creator und sechs Brands werden in verschiedenen Kategorien (detaillierte Informationen dazu am Ende der Pressemitteilung) ausgezeichnet. Zusätzlich wird der “Goldene Oßkar – Social Award” für besonderes gesellschaftliches Engagement im 9:16-Format verliehen. Die Laudatio hält Tierschützer und Content Creator Malte Zierden, der sich regelmäßig für gemeinnützige Projekte engagiert; der Award ist nach seiner Taube Oßkar benannt, die im vergangenen Jahr auf seinem Fensterbrett zu seinem Mitbewohner und dank Zierden zum Medienstar wurde.

Der Einfluss von TikTok, YouTube Shorts und Instagram Reels auf die moderne Unterhaltungs- und Werbelandschaft nahm in den letzten drei Jahren kontinuierlich zu. “Mit der Einführung der 9:16 AWARDS wollen wir deshalb nicht nur die ‘Oscars des Smartphone Contents’ ins Leben rufen, sondern der gesamten 9:16-Szene Kontur verleihen und den nächsten Meilenstein dieser Entwicklung setzen”, sagt WeCreate-CEO Adil Sbai. Hans Neubert, Vorstandsvorsitzender der Bundesgesellschaft für Digitale Medien (BGDM), hebt ebenfalls die Bedeutung des Awards als neue Institution in der deutschen Medienlandschaft hervor: “Die konstant hohen Userzahlen zeigen deutlich, dass 9:16-Content im Alltag der Menschen eine gewichtige Rolle spielt, bei vielen wahrscheinlich eine größere, als sie selbst auf den ersten Blick erkennen. Die 9:16 AWARDS sind der logische nächste Schritt, um aus dieser Masse die kreativsten Köpfe auszuzeichnen.”

Gewählt werden die GewinnerInnen – ganz im Sinne der Oscars – von der 9:16 ACADEMY. Diese besteht aus 916 ExpertInnen der Medien- und Marketingbranche; ihre Zusammensetzung umfasst Content Creators sowie VertreterInnen von Presse, Konzernen, Agenturen und Verbänden im DACH-Raum. Durch die Größe der 9:16 ACADEMY soll gewährleistet werden, dass die Verleihung der Awards möglichst transparent geschieht. Die hohe Anzahl an Jurymitgliedern garantiert, dass Subjektivität auf ein Minimum reduziert wird, einzelne Votes weniger stark ins Gewicht fallen und hinter den GewinnerInnen ein breiter Konsens und damit eine hohe Relevanz steht.

Die Zusammenstellung, Organisation und Betreuung der Academy verantwortet die Bundesgesellschaft für Digitale Medien. Diese übernimmt außerdem den Bewerbungs- und Bewertungsprozess der Einreichungen, der mittels einer von Kolsquare bereitgestellten Analysesoftware durchgeführt wird.

Die Bewerbungsphase für die Awards läuft bis zum 15.3. und ist über folgenden Link möglich. Der Zeitraum der eingereichten Kampagnen bezieht sich auf das gesamte Jahr 2023 bis heute. Alle Informationen zu den 9:16 AWARDS gibt es hier: https://916-awards.com/

Folgende Auszeichnungen werden verliehen:

Sechs Brand-Kategorien:

Beste 9:16 Werbung

Beste 9:16 Kampagne

Beste 9:16 Strategie

Bestes 9:16 Community Management

Bestes 9:16 Markengesicht

Bester 9:16 Brand Account

Neun Creator-Kategorien:

Bestes Editing

Stärkste Community

Leckerster Content

Unbequemster, aber ehrlichster Creator

Bestes Storytelling

Bester Newcomer

Unproblematischster Creator

Bestes Durchhaltevermögen

Uncancelbarster Creator

Ein “Goldener Oßkar – Social Award” für das beste Engagement für einen guten Zweck