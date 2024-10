Bundesumweltministerin Steffi Lemke überreicht Deutschen NaturfilmPreis 2024

Der Deutsche NaturfilmPreis 2024 hat erneut herausragenden Filme geehrt, die auf besonders beeindruckende Weise das Verhältnis von Mensch und Natur aufzeigen und ihre Schönheit in außergewöhnlichen Bildern und Geschichten widerspiegeln. Im Rahmen des 20. Darßer NaturfilmFestivals wurden die Gewinner auf einer festlichen Preisverleihung in Wieck a. Darß von der Deutschen NaturfilmStiftung ausgezeichnet. Die Hauptpreise wurden von der Schirmherrin des Deutschen NaturfilmPreises, Bundesumweltministerin Steffi Lemke an die Filmschaffenden überreicht.

Einer der Hauptpreise des Abends ging in der Kategorie »Bester Film | Wildnis Natur« an den Film »Die geheime Welt der Tiere – Zwischen Wasser und Wald« (Regie: Axel Gebauer, Produktion: Doclights GmbH / NDR Naturfilm). Der Film liefert faszinierende Bilder und begeistert mit Perspektiven, die wir so nur selten zu sehen bekommen. Die tierischen Protagonisten führen Regie, lösen die Kamera aus und lassen uns in ihre Welt blicken. Dem Regisseur ist mit diesem Film ein großartiges Werk über die Natur vor unserer Haustüre gelungen, über das wir noch lange reden werden.



In der zweiten Hauptkategorie »Bester Film | Mensch und Natur« wurde der Film »Bärenalarm in Transsilvanien« (Regie: Boas Schwarz, Produktion: Altayfilm GmbH, Doclights GmbH / NDR Naturfilm) ausgezeichnet. Er erhielt auch den »Preis der Kinder- und Jugendjury«. Der Film beleuchtet mit sachlichem Blick und überraschenden Szenen die ambivalenten Beziehungen von Menschen und Braunbären. Er geht damit einer zentralen Frage nach, die sowohl Einheimische als auch Natur- und Tierschützenden in vielen Teilen Europas bewegt: Ist eine friedliche Koexistenz überhaupt möglich? Die Reportage leistet somit einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Debatte über Artenschutz.

Im Rahmen der Jury-Preise für herausragende Leistungen ehrte die Preisjury, bestehend aus Melanie Haft, Nikola Kohl, Daniel Opitz, Florian Schöne und Valentin Thurn drei weitere Filme.

Der »Jurypreis für herausragende Leistungen: Filmmusik« ging an »Ungezähmt – Im Fluss des Lebens« (Regie: Uwe Müller, Musik: Jörg Magnus Pfeil, Siggi Müller, Andrej Melita, Produktion: Capricornum Film). Den »Jurypreis für herausragende Leistungen: Kamera« erhielt der Film

»Vietnams geheimnisvoller Norden – Im Reich der Bergwälder« (Regie: Johannes Berger, Heike Grebe, Stephan Krasser, Michael Riegler; Produktion: Doclights GmbH, Skyland Productions, Catkin Media, Flying Pangolin Film). Mit einem dritten »Jurypreis für herausragende Leistungen: Vermittlung ökologischer Zusammenhänge« ehrte die Jury den Film »Wunderwelt Seegraswiesen – Klimaretter, Kinderstube, Küstenschutz« (Regie: Florian Guthknecht, Produktion: Flowmotion Filmproduktion).



Den Publikumspreis sicherte sich der Film »Bartgeier – Die Knochenfresser kommen« (Regie: Bernhard Rübe, Produktion: ruebefilm.).

Seit 2008 wird der Deutsche NaturfilmPreis im Rahmen des Darßer NaturfilmFestivals verliehen. Die Ehrung für Filmschaffende hat das Ziel, das Genre Naturfilm für Machende, Sender, das Publikum, aber auch für Naturschutz und Politik zugänglicher zu machen. Partnerinnen und Partner sind unter anderem die Karls OHG, das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Darß-Gemeinden.



Weitere Informationen zu den Preisträgern finden Sie hier: https://www.deutscher-naturfilm.de/deutscher-naturfilmpreis