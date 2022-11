fainz® – Schmuckmetropole Billerbeck

In 2022 hat fainz das Hauptquartier bezogen. Schmuckmetropole Billerbeck im Münsterland. Über die Formulierung lässt sich streiten, nicht jedoch über die Gründe der Location. Hier schlagen die Wurzeln der Gründer, das nun achtköpfige Team besteht aus Freunden und Freunden von Freunden. Aus einer Beschäftigung wurde eine Firma, damit einher kommt Verantwortung. Nicht nur gegenüber den Mitarbeitern, sondern allen Kunden. Die Produktentwicklung wurde konstant voran getrieben immer mit dem Fokus, das Produkt so gut wie möglich zu gestalten, ohne den Geldbeutel des Kunden zu sehr zu belasten.

„Wer kombinieren will, braucht mindestens zwei Schmuckstücke. Noch mehr Spaß macht es jedoch mit zehn!“, so Fynn (Gründer), dessen Hände mehrere Ringe schmücken, mehrlagige Ketten um den Hals und natürlich das selbstdesignte Armband am Handgelenk.

Im Team diskutieren sie über neue Produkte, wie die nächste Halskette aussehen könnte, welches Material und wie groß. Identifikation ist ein Hauptthema.

Die Produkte sind preisgünstig, jedoch nicht von geringer Qualität. fainz möchte Möglichkeiten schaffen, den persönlichen Style zu finden und diesen auszuleben.

Neben dem lokalen Tankstellen Small Talk dreht sich einiges um das Thema Community. Den Kundensupport machen die beiden Gründer persönlich. Egal ob per Mail, Telefon, WhatsApp oder Instagram Nachrichten, innerhalb kürzester Zeit bekommen die Kunden eine Antwort. Sie nennen es moderne Kundenpflege. So sitzen sie abends auf dem Sofa und chatten mit ihren Kunden. Bei dieser Methode stellt sich selbstverständlich die Frage, wie lange dies umsetzbar bleibt. Ist ein Unternehmen erstmal bei tausenden Kunden angekommen, scheint eine direkte, persönliche und vor allem zeitnahe Kommunikation unmöglich. Bei dieser Sorge zeigen sich die beiden selbstbewusst. „Klappt“ ist die Antwort.

Der Markt kleiner Startups scheint eine neue Dynamik bekommen zu haben. Einfach zugängliche Informationen, die Pandemie und zahlreiche Idole auf Social Media befeuern diesen Markt. Die Überlebenschancen haben sich jedoch nicht geändert. Für langanhaltenden Erfolg muss ein Unternehmen auf soliden Beinen stehen.

fainz spricht von einer positiven Entwicklung, ist aktuell noch verhalten über konkrete Umsatzzahlen, schlechte Stimmung sieht aber anders aus.

Die heiße Phase im Markt ist jetzt, November und Dezember sind für Online Unternehmen die wichtigsten Umsatzmonate. Heilig Abend wird ein heiliger Abend für fainz. Es sei etwas geplant. Mehr ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.