Novastart bringt das Betriebssystem „Infinite Canvas“ auf den Markt, bei dem KI-Agenten für alle sichtbar arbeiten

Novastart hat heute bekannt gegeben, dass sein „Infinite Canvas“-Betriebssystem nun für jedermann zum Herunterladen und Installieren verfügbar ist. Novastart ersetzt den herkömmlichen Desktop durch eine einzige, unendliche Arbeitsfläche und bietet Nutzern so mehr Platz für ihre tägliche Arbeit. Teamkollegen arbeiten von ihren eigenen Computern aus in den Fenstern der anderen, und KI-Agenten können mit ihren eigenen Cursorn klicken und tippen.

Heute können KI-Agenten Computer selbstständig bedienen, arbeiten aber in der Regel außer Sichtweite, was Sicherheitsrisiken birgt. Außerdem übernehmen sie oft die einzige Maus und Tastatur des Nutzers, was ineffizient ist. Novastart gibt jedem Agenten innerhalb des Betriebssystems eine eigene Maus und Tastatur, sodass mehrere KI-Agenten gleichzeitig arbeiten können. Nutzer können die Klicks jedes Agenten beobachten, einen Lauf zwischendurch anhalten oder korrigieren und ein Fenster mit einem Klick zurückholen.

„Je leistungsfähiger KI wird, desto wichtiger wird es, zu sehen, woran die Agenten für uns arbeiten“, sagte Thomas Fraher, Mitbegründer und CTO von Novastart. „Das haben wir in das Betriebssystem integriert. Jeder Agent hat seinen eigenen Cursor auf derselben Arbeitsfläche wie du, und nichts passiert, ohne dass du es sehen kannst.“



Unendliche Arbeitsfläche: Jede App befindet sich auf einer unendlichen Arbeitsfläche, und jede Arbeitsfläche öffnet sich wieder genau so, wie sie verlassen wurde. Nutzer scrollen und schwenken, um zwischen Apps zu wechseln, und zoomen heraus, um alles auf einen Blick zu sehen.

KI-Agenten im Blickfeld: Ein leitender Agent teilt eine Aufgabe auf bis zu 10 Helfer auf, von denen jeder einen gekennzeichneten Cursor in seinem eigenen Fenster hat. Nutzer können beobachten, wie diese mit den Apps auf der Arbeitsfläche interagieren, und mehrere Agenten gleichzeitig laufen lassen, ohne die Kontrolle über ihre eigene Maus und Tastatur zu verlieren.

Teamzusammenarbeit: Teammitglieder treten per E-Mail-Einladung einer gemeinsamen Arbeitsfläche bei und können gleichzeitig in den Fenstern der anderen klicken und tippen. Die Fenster werden direkt von Rechner zu Rechner übertragen, sodass das gesamte Team gemeinsam auf denselben Arbeitsflächen arbeitet.

Novastart öffnet mehr als 30 Web-Apps, darunter Chrome, Claude, ChatGPT, Gmail, Excel, WhatsApp und Notion, als eigenständige Fenster. Es ist ab sofort unter novastart.com in drei Tarifen verfügbar: Free, Pro und Team. Die Novastart-App läuft unter Windows 10 oder 11 sowie auf Intel-basierten Macs, und das Novastart-Betriebssystem lässt sich von einem USB-Stick aus in etwa 8 bis 15 Minuten auf Intel- und anderen x86-PCs installieren.