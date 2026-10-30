Winterbaustellen: Dunkelheit und Glätte erhöhen das Unfallrisiko

Mit Beginn der kalten Jahreszeit verändern sich die Arbeitsbedingungen auf Baustellen erheblich. Während in den Sommermonaten häufig Hitze und direkte Sonneneinstrahlung besondere Herausforderungen darstellen, rücken im Herbst und Winter andere Gefahren in den Vordergrund: Nässe, Frost, Schnee, Eis, Wind und eingeschränkte Sichtverhältnisse.

Gerade in den frühen Morgenstunden und am späten Nachmittag steigt das Unfallrisiko. Verkehrswege können durch überfrierende Nässe plötzlich spiegelglatt werden, Gerüstbeläge verlieren ihre Trittsicherheit und unzureichend beleuchtete Arbeitsbereiche erschweren das sichere Erkennen von Hindernissen oder Gefahrenstellen.

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) weist ausdrücklich auf die erhöhten Risiken durch Glätte, Dunkelheit sowie Absturz- und Durchsturzgefahren in der kalten Jahreszeit hin.

Warum Winterbaustellen besondere Aufmerksamkeit erfordern

Anders als bei gleichbleibenden Arbeitsbedingungen können sich die Gefährdungen auf einer Winterbaustelle innerhalb weniger Stunden verändern. Ein am Nachmittag noch sicherer Verkehrsweg kann am nächsten Morgen bereits vereist sein. Starker Regen kann unbefestigte Zufahrten aufweichen, während Schneefall Öffnungen, Stolperstellen und andere Gefahren verdecken kann.

Hinzu kommen organisatorische Herausforderungen: Mehrere Gewerke arbeiten gleichzeitig, Materiallieferungen müssen auch bei schlechter Witterung erfolgen und vereinbarte Bauzeiten sollen eingehalten werden.

Entscheidend ist deshalb, dass Sicherheitsmaßnahmen nicht nur einmalig festgelegt, sondern kontinuierlich an die tatsächlichen Bedingungen auf der Baustelle angepasst werden. Eine vorausschauende Arbeitsplanung und klare Zuständigkeiten können dazu beitragen, gefährliche Situationen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.