Vom Zettelchaos zur digitalen Audit-Sicherheit: Wie externe Sicherheitsfachkräfte mit „Gefahrstoff-QR“ ihre Mandantenbetreuung revolutionieren

Wenn sich die Berufsgenossenschaft oder die Gewerbeaufsicht zur Betriebsprüfung ankündigt, geraten viele mittelständische Betriebe ins Schwitzen. Die Achillesferse ist fast immer das Gefahrstoffmanagement: Veraltete Excel-Listen, lückenhafte Sicherheitsdatenblätter (SDB) und fehlende Betriebsanweisungen am Arbeitsplatz. Für externe Fachkräfte für Arbeitssicherheit (SiFas), die oft Dutzende solcher Betriebe parallel betreuen, gleicht die rechtssichere Pflege dieser Dokumente einem Sisyphus-Projekt. Mit der B2B-Plattform Gefahrstoff-QR (https://gefahrstoff-qr.de) drehen SiFas diesen Spieß nun um: Aus dem ungeliebten Haftungsrisiko wird ein digitaler, audit-sicherer Vorzeigeprozess.

Das Problem: Excel-Tabellen binden Berater an den Schreibtisch

Bisher sah die Realität der externen Betreuung so aus: Die SiFa sammelt bei der Begehung lose SDB-PDFs beim Kunden ein, um diese anschließend im Büro mühsam abzutippen. Eine zeitraubende Fehlerquelle, bei der essenzielle KMR-Hinweise (krebserzeugend, erbgutverändernd, reproduktionstoxisch) oder Zusammenlagerungsverbote nach TRGS 510 schnell übersehen werden. Das Endprodukt für den Mandanten war meist ein statischer Leitz-Ordner oder ein unübersichtliches Netzlaufwerk, das im Arbeitsalltag der Werkstatt oder Produktion schlichtweg ignoriert wurde.

Der digitale Hebel: KI-Extraktion trifft auf Multi-Mandanten-Architektur

Gefahrstoff-QR bricht dieses Muster auf. Freiberufliche Berater und Ingenieurbüros verwalten in einem einzigen, zentralen Zugang unbegrenzt viele Mandanten. Das System automatisiert die Fleißarbeit, überlässt die fachliche Kontrolle aber zu 100 Prozent dem Experten:

Audit-sichere Datenaufbereitung: Ganze PDF-Ordner eines Mandanten werden per Batch-Upload in das System geladen. Die spezialisierte KI extrahiert die 16 Abschnitte des Sicherheitsdatenblatts automatisch und bereitet das Gefahrstoffverzeichnis nach § 6 GefStoffV vor. Die Software liefert dabei den transparenten Quellennachweis (z. B. „SDB Abschnitt 8.2“), sodass die SiFa den Entwurf in Sekunden validieren und rechtssicher freigeben kann.

Proaktives Risikomanagement: Das Tool gleicht Lagerklassen automatisch ab und warnt sofort vor Zusammenlagerungsverboten nach TRGS 510 pro Lagerort. Fehlen SDBs oder Mengenangaben nach einer Betriebsbegehung, exportiert die Software automatisch übersichtliche To-do-Listen für den Mandanten.

Das Premium-Feature für den Mandanten: Statt dicker Ordner übergibt die SiFa ihrem Kunden am Ende ein aufpoliertes, nach Lagerorten gruppiertes PDF-Kataster sowie Betriebsanweisungen (TRGS 555) im eigenen Firmenbranding. Der entscheidende Mehrwert: Die Software generiert QR-Codes für Regale und Gebinde. Scannen Mitarbeiter diese mit ihrem privaten oder dienstlichen Smartphone, haben sie Erste-Hilfe- und Notfallmaßnahmen sofort auf dem Display – ganz ohne App-Installation.

Vom reinen Pflichterfüller zum Innovationspartner

Für externe Dienstleister ist die Software nicht nur ein Tool zur internen Kostensenkung, sondern ein massiver Wettbewerbsvorteil bei der Kundenakquise. Die Kombination aus sauber gepflegten Katastern und dem modernen QR-Notfall-System am Arbeitsplatz macht die Betreuung durch die SiFa für den Endkunden im Alltag direkt sichtbar und wertvoll.

„Eine SiFa ist ein hochqualifizierter Berater für Arbeitsschutz und kein teurer Datenerfasser“, erklärt Julian Gräfen, Gründer von Gefahrstoff-QR. „Wir haben die Plattform so gebaut, dass Ingenieurbüros ihre Bürozeit drastisch minimieren, ihren Mandanten beim nächsten BG-Audit aber ein System präsentieren können, das modern, lückenlos und praxistauglich ist. Die SiFa positioniert sich damit nicht mehr nur als reiner Pflichterfüller, sondern als echter Innovationspartner des Mittelstands.“

Cloud-Technologie „Made in Germany“ – 100 % absetzbar

Gefahrstoff-QR ist eine reine Cloud-Anwendung, die im Browser läuft – weder die SiFa noch der Mandant müssen IT-Projekte aufsetzen oder Software installieren. Die Daten liegen sicher auf Servern in Frankfurt am Main (inklusive Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO).

Der speziell für Berater entwickelte SiFa-Multi-Mandanten-Tarif (ab 159 Euro netto im Monat bei jährlicher Abrechnung) erlaubt die Verwaltung beliebig vieler Kundenbetriebe. Da es sich um ein laufendes SaaS-Abonnement (Software-as-a-Service) handelt, können Ingenieurbüros und Selbstständige die Kosten sofort und in voller Höhe als gewinnmindernde Betriebsausgabe absetzen. Der klassische Kauf auf Rechnung ist selbstverständlich möglich.