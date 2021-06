Softboots als alternativer Hufschutz

Nach der Vorstellung der Hartschalenschuhe wie zum Beispiel die Renegade Hoofboots jetzt auch einige hilfreiche Informationen zum Thema Softboots. Damit werden (wie die Bezeichnung schon vermuten lässt) die Hufschuhe bezeichnet die nicht aus Hartplastik gefertigt werden. In erster Linie fallen dem versierten Reiter die Hufschuhmodelle von Equine Fusion ein. Sowohl die schon länger am Markt erfolgreichen All Terrain Ultra als auch die aktuellen Modelle wie die Active und die All Terrain aber auch das neue Modell die Trekking fallen unter diesen Begriff.

