Clickat-Kollektion: Nachhaltige modulare Katzenmöbel – erweiterbar und anpassbar

Über SONGMICS HOME

SONGMICS HOME wurde 2010 gegründet. SONGMICS HOME vereint drei Produktmarken unter einem Dach: SONGMICS für Einrichtungsgegenstände, VASAGLE für stilvolle Möbel und Feandrea für Haustierzubehör. Mit der Mission „Complete Your Dream Home“ strebt SONGMICS HOME danach, seinen Kunden weltweit Produkte anzubieten, die „vielseitig, hochwertig, stilvoll“ sind, damit diese ihr Traumzuhause mit Leichtigkeit gestalten können. Mittlerweile sind Produkte von SONGMICS HOME in mehr als 60 Ländern und Regionen erhältlich, darunter Europa, Nord- und Mittelamerika sowie Asien und in mehr als 20 Millionen Haushalten weltweit im Einsatz.