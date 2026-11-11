Quiet Dose bringt Barrier Repair Serum für empfindliche Haut nach Deutschland

Quiet Dose ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Die Marke richtet sich an Frauen, deren Haut schnell mit Rötungen, Brennen und Spannungsgefühl reagiert, und konzentriert sich auf die Pflege der Hautbarriere.

Das Barrier Repair Serum kombiniert fünf Ceramide und Cholesterol mit 5 % Panthenol und Ectoin. Es ist ein Serum ohne Duftstoffe und kommt ohne ätherische Öle, Säuren, Retinol und denaturierten Alkohol aus. Angewendet werden 3–4 Tropfen morgens und abends, eine Flasche mit 30 ml reicht für etwa 45 Tage.

„Wer empfindliche Haut hat, braucht meist nicht mehr Produkte, sondern weniger“, sagt Arvid Andrén, Gründer von Quiet Dose. „Deshalb haben wir mit einem einzigen Serum angefangen.“

Begleitend erklärt die Marke in ihrem Journal, woran man die Symptome einer gestörten Hautbarriere erkennt und wie lange es dauert, die Hautbarriere wiederherzustellen. Individuelle Ergebnisse variieren.

Das Serum kostet 59 € im Einzelkauf und ist im Abo günstiger. Für alle Bestellungen gilt eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Über Quiet Dose: Quiet Dose entwickelt Hautpflege für empfindliche und reaktive Haut mit Fokus auf die Hautbarriere. Mehr unter quietdose.com.