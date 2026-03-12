Duft kann Stress machen: Warum sensible Haut parfümfrei besser dran ist!

Viele Menschen kennen es: Die neue Creme duftet zwar gut, aber die Haut reagiert mit Rötungen, Brennen oder Juckreiz. Gerade bei ohnehin sensibler oder vorgeschädigter Haut können Duftstoffe zum unsichtbaren Stressfaktor werden, der den Alltag spürbar beeinflusst. Deshalb rückt parfümfreie Pflege zunehmend in den Fokus – als Möglichkeit, die Haut zu entlasten und Reizquellen gezielt zu reduzieren.

Duftstoffe gehören zu den Inhaltsstoffen, die immer wieder im Zusammenhang mit Irritationen und Kontaktreaktionen genannt werden. Wer empfindliche oder zu Allergien neigende Haut hat, profitiert von Produkten mit klarer, reduzierter Formulierung, die bewusst auf Parfüm verzichten. Eine Pflege-Routine mit parfümfreien Produkten kann helfen, das Risiko für Reaktionen zu senken und die natürliche Schutzfunktion der Haut besser zu unterstützen.

Die Naturkosmetikmarke Vidora greift diesen Bedarf mit der auf sensible Haut ausgerichteten „Pure“-Linie auf. Zum Einsatz kommen hier ausgewählte Inhaltsstoffe wie Aloe Vera, Sonnenblumenöl, Aprikosenkernöl, Sheabutter, Hyaluronsäure und Vitamin E, die Feuchtigkeit spenden und die Hautbarriere stärken. Die Formulierungen orientieren sich am natürlichen pH-Wert der Haut von etwa 5,5 – so bleibt der Säureschutzmantel möglichst im Gleichgewicht und die Produkte eignen sich für die tägliche Anwendung.

Zur Pure-Serie gehören neben Gesichts- und Körperpflege auch sanfte Reinigungsprodukte für Gesicht und Körper. Sie sind parfümfrei und pH-hautneutral konzipiert, entfernen Schmutz und Rückstände, ohne die Haut unnötig zu strapazieren, und schaffen eine gute Basis für die anschließende Pflege. Für Menschen mit empfindlicher oder zu Allergien neigender Haut kann diese Kombination aus milder Reinigung und parfümfreier Pflege ein wichtiger Baustein für mehr Hautkomfort sein.

Parallel bietet Vidora weitere Pflegelinien an, in denen dezente Duftnoten mit hautfreundlichen, pH-optimierten Rezepturen kombiniert werden. Im Mittelpunkt stehen naturbasierte Inhaltsstoffe und eine klare Ausrichtung auf Verträglichkeit, damit sich die Produkte unkompliziert in moderne Pflegeroutinen integrieren lassen. Ziel der Marke ist es, Pflegekonzepte zu entwickeln, die die besonderen Bedürfnisse sensibler Haut ernst nehmen – und gleichzeitig zu einem zeitgemäßen, bewussten Lifestyle passen.