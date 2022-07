Beyond Five Stars produziert Ihre Werbe-Videos, Social-Media-Clips & animierte Broschüren

Während die Druckkosten explodieren und Print-Produkte in der Krise stecken, bietet Beyond Five Stars seinen Kunden hierfür die moderne Lösung: digitale Broschüren mit aktuellster Animationstechnologie. Mittels eingebundener Videos, bewegter Sequenzen, ausgesuchter Musik und weiterführender Web-Links können Unternehmen ihre Angebote ebenso plastisch wie zeitgemäß präsentieren! Ein Web-Beispiel kann hier live getestet werden.

Über Beyond Five Stars

„Beyond Five Stars“ ist ein Full-Service-Dienstleister, der sich auf kreative PR-Lösungen spezialisiert hat. Seit 2009 unterstützt unser Team aus erfahrenen Fachjournalisten, Grafik- und Vertriebs-Spezialisten zahlreiche Unternehmen bei der Umsetzung von individuellen PR-, Presse- & Marketingprojekten. Als Teil der „rundy group“ verfügen wir über ein umfangreiches Leistungs-

spektrum – über alle Medienkanäle hinweg.