Thomas Henneke von KB Schmiedetechnik GmbH sichert sich die Domain drop-forge.com.

Die Seite drop-forge.com ist ein Blog mit Bildern, weiterführenden Informationen und Links zu Fachtexten.

Seit 20 Jahren unterstützt die KB Schmiedetechnik GmbH ihre Kunden bei der Optimierung von Schmiedeteilen durch Materialflusssimulation. Diese Technologie ermöglicht es, den Übergang von Schweißbaugruppen oder Gussteilen hin zu geschmiedeten Komponenten mit optimiertem Faserverlauf zu gestalten.

Darüber hinaus kann die Materialflusssimulation zu einer Reduktion von überschüssigem Material beitragen. Je nach Geometrie kann sogar eine vollständig gratfreie Schmiedung realisiert werden, was nicht nur Material, sondern auch Energie spart, wie bereits zuvor beschrieben (s. Link).

https://trendkraft.io/technik/energiesparen-der-metallindustrie-energetisches-einsparpotential-bei-der-zerspanung-optimierter-schmiedeteile-38941

Mit der Einführung von drop-forge.com erweitert die KB Schmiedetechnik GmbH ihre Reichweite über die Grenzen Deutschlands hinaus und stärkt ihre Verbindungen zu einem breiteren internationalen Markt. Aufgrund der internationalen Ausrichtung ist die Seite hauptsächlich in Englisch gehalten. Für den deutsch-französischen Sprachraum gibt es seit kurzem eine weitere Seite, die in Deutsch und Französisch gehalten ist und in der Schweiz 'gehostet' wird (s. Link).

https://waisch.ch/firma/la-forge-kb-schmiedetechnik-gmbh-hagen-nrw

Über KB Schmiedetechnik GmbH

Die KB Schmiedetechnik GmbH ist eine hochspezialisierte Gesenkschmiede mit knapp 100 Mitarbeitern, die sich auf die Produktion von Gesenkschmiedeteilen für anspruchsvolle und kritische Anwendungen konzentriert. Mit einem Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation liefert das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Branchen wie den Maschinenbau, die maritime Industrie sowie den Anlagenbau in der Chemie- und Energieerzeugungsbranche. Beispiele sind geschmiedete Armaturen- und Rohleitungsteile aus allen Stahlsorten sowie geschmiedete Komponenten für Hebezeuge und Anschlagmittel (Haken, Kettenteile, Ösen).