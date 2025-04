„Wetter Cashback“: Smarte Verkaufsförderung mit kalkulierbarem Risiko

[München, 11.04.2025] – Wie macht man aus Regen Umsatz? Mit der innovativen „Wetter Cashback“-Lösung der auf Verkaufsförderung spezialisierten Agentur Arnold-Consulting wird selbst schlechtes Wetter zum verkaufsstarken Trigger. Die Idee: Kund:innen kaufen ein – und wenn das Wetter mitspielt (z. B. Regen, Hitze, Schnee), gibt es das Geld für den Einkauf zurückerstattet. Das Besondere: Die Aktionen sind finanziell abgesichert und damit vollkommen risikofrei.

Mehr Umsatz – kalkulierbares Risiko

Das Produkt „Wetter Cashback“ richtet sich gezielt an Unternehmen im Einzelhandel, Onlinehandel sowie an Marken mit saisonalen oder wetterabhängigen Produkten. Das können Sommerartikel wie Grillzubehör, Gartenmöbel, Getränke, Mode oder Kosmetik sein – aber auch Winter- oder Outdoor-Waren. Die Aktion: Kaufen Kund:innen während eines Aktionszeitraums ein und tritt ein vorher definiertes Wetterereignis ein (z. B. mehr als 20 mm Regen an einer festgelegten DWD-Wetterstation), erhalten sie ihr Geld zurückerstattet oder nehmen an einer attraktiven Verlosung teil.

Arnold-Consulting übernimmt dabei die komplette finanzielle Absicherung über einen Rückversicherer – das bedeutet: Kein Risiko für das ausrichtende Unternehmen. Für Marketingverantwortliche ergibt sich ein starkes Tool zur Emotionalisierung der Marke, zur Erhöhung der Conversion Rate und zur Aktivierung von Shoppern – ohne Budgetunsicherheiten.

Verkaufsförderung mit Emotion und Budgetsicherheit

„Viele Promotions verlieren an Wirkung, weil der Überraschungseffekt fehlt. Wetteraktionen sind spannend, weil sie mit etwas spielen, das außerhalb unserer Kontrolle liegt“, sagt Sven Arnold, Inhaber von Arnold-Consulting. „Durch unsere Lösung wird daraus eine kalkulierbare und gleichzeitig aufmerksamkeitsstarke Verkaufsförderungsaktion.“

Das Interesse an wetterbasierten Promotions wächst stark – besonders in Zeiten, in denen Konsument:innen bewusster kaufen und zusätzliche Anreize brauchen. Marken profitieren mehrfach: mehr Aufmerksamkeit, höhere Kaufbereitschaft und volle Budgetkontrolle.

Geeignet für folgende Branchen:

Einzelhandel & Filialketten (z. B. Mode, Möbel, Elektronik)

Markenartikel mit Wetterbezug (z. B. Outdoor, Garten, Reisen, Getränke)

Online-Shops mit saisonalen Produkten

Arnold-Consulting bietet Unternehmen ein Full-Service-Paket: von der Idee über die Absicherung bis hin zur technischen Umsetzung (Landingpage, Aktionsabwicklung, Auszahlung, Reporting).