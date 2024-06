MOSOLF Port Logistics & Services GmbH mit dem „Smart Logistics TOP 50 Award“ ausgezeichnet

MOSOLF Group: YOUR BEST PARTNER IN AUTOMOTIVE BUSINESS

Die MOSOLF Gruppe gehört zu den führenden Systemdienstleistern der Automobilindustrie in Europa. Zum Leistungsspektrum des 1955 gegründeten Familienunternehmens mit Hauptsitz in Kirchheim unter Teck gehören maßgeschneiderte Logistik-, Technik- und Servicelösungen, die mithilfe eines europaweiten Standort-Netzwerks sowie einer multimodalen Verkehrsträgerflotte realisiert werden. Dabei legt MOSOLF einen klaren Fokus auf nachhaltigere Transportkonzepte, mit dem Ziel, mittelfristig emissionsfreie Transportdienstleistungen anzubieten.

Das Leistungsspektrum der MOSOLF Gruppe deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Automobillogistik ab: vom Bandende bis zum Handel bzw. Endkunden. Neben dem Transport von Fahrzeugen (Pkw, leichte und schwere Nutzfahrzeuge) gehören Releasing Agent Dienstleistungen, Werkstattdienste, Sonderfahrzeugbau, Industrielackierungen, Mobilitätsdienstleistungen und die Erbringung von Dienstleistungen beim Automobilhandel vor Ort zum Portfolio.

Mit drei Hafenstandorten kann MOSOLF ebenso eine breite Auswahl an Hafendienstleistungen und Anbindungen zu Short-Sea-Destinations als auch weltweiten Zielen anbieten.

MOSOLF bietet in diesem Rahmen ganzheitliche und kundenorientierte Lösungen für die Automobilindustrie, Flottenbetreiber und Händler aus einer Hand an und bildet dabei auch den dazugehörigen Datenfluss über moderne und innovative Digitalisierungslösungen ab. Durch die agile Entwicklung eigener, KI-gestützter Webanwendungen und Prozess-Automatisierungen erhöht MOSOLF nachhaltig die Effizienz und Datenqualität in all ihren Geschäftsbereichen. Kunden haben die Möglichkeit über MOSOLF‘s digitale Plattform MYOUR zu interagieren und absolute Transparenz über den gesamten Fahrzeugprozess hinweg zu erhalten, um so intuitiv für Inventory-Reduzierung und Beschleunigung des Cash-to-Cash-Cycles zu sorgen. Seit 2023 setzt MOSOLF zudem auf digitale Frachtbriefe basierend auf der fälschungssicheren Blockchain-Technologie und schafft dadurch einen sicheren, papierfreien Prozess.

www.mosolf-group.com

Über die Smart Logistics Awards TOP 50

Der „Smart Logistics Award TOP 50“ wird auf der transport logistic China überreicht und konzentriert sich auf neue Produktivität in der Logistik und Trends in der digitalen und intelligenten Entwicklung. Die Auszeichnung würdigt vorbildliche Unternehmen in der Logistikbranche in fünf Bereichen: technologische Innovation und Anwendung, Zusammenarbeit und Optimierung der Lieferkette, ökologische Nachhaltigkeit und grüne Logistik, Kundenservice und innovative Erfahrung sowie soziale Verantwortung und Einfluss auf die Branche.