Sicher (und versichert) in den Campingurlaub

Kfz-Versicherung: Wo man genau hinschauen sollte

Das Versicherungsportal transparent-beraten.de hat eine Übersicht über wichtige Versicherungen für Urlauber erstellt, die mit einem gemieteten Wohnwagen oder Wohnmobil verreisen. Mieter sollten zunächst prüfen, ob sie haftpflichtversichert sind und ob eine Versicherung bei Schäden am Wohnmobil einspringt. Bei gewerblichen Vermietern und einer Miete über Sharing-Portale ist dies in der Regel gegeben. Wer jedoch einen Camper direkt von einer Privatperson mietet, sollte sehr genau hinsehen. Denn eine reguläre Kfz-Versicherung für Campingfahrzeuge sieht häufig keine Vermietung vor.

Trotz Kfz-Versicherung kann ein Schaden teuer werden

Trotz der Kfz-Versicherung sind im Fall eines Schadens hohe Kosten möglich. Ein mögliches Problem: eine Differenz zwischen den Kosten des Schadens und der Leistung der Kfz-Versicherung eines im Ausland gemieteten Fahrzeugs. Hier hilft die sogenannte Mallorca-Police, die viele Leute ohnehin über die Kfz-Versicherung ihres Pkw haben dürften.

Doch auch wenn die Kfz-Versicherung in ausreichender Höhe zahlt, kann für die Mieter im Schadensfall ein Selbstbehalt von über tausend Euro fällig werden. Auch hiergegen gibt es eine Versicherung. Viele Wohnmobilverleiher bieten sie auch direkt gegen einen Aufpreis an, aber die transparent-beraten-Redaktion hat festgestellt, dass man hier erst einen Preisvergleich mit anderen Anbietern der sogenannten Selbstbehaltversicherung durchführen sollte, statt sofort zuzugreifen.

Wie ist das Eigentum im Campingfahrzeug versichert?

Die Versicherung des Wohnmobils oder Wohnwagens schützt nicht den Hausrat, den die Nutzer darin transportieren. Dafür ist entweder eine Hausratversicherung mit einem entsprechenden Zusatzbaustein oder eine Innenversicherung fürs Wohnmobil oder den Wohnwagen erforderlich.

Wann lohnen sich weitere Reiseversicherungen?

Dass sich Reisende um ausreichenden Krankenversicherungsschutz im Ausland kümmern sollten, gilt nicht nur für Campingreisen. Allen Personen, die außerhalb von Deutschland unterwegs und nicht bereits durch eine private Krankenversicherung abgesichert sind, rät transparent-beraten.de zum Abschluss einer Auslandskrankenversicherung.

Bei anderen Reiseversicherungen kommt es darauf an, wie teuer die Reise und wie flexibel die Reiseplanung ist. Fallen im Fall eines Reiserücktritts hohe Stornokosten an oder geht ein vorzeitiger Reiseabbruch mit hohen Kosten einher, kann sich auch eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung lohnen. Hier sollten Urlauber darauf achten, was als versicherte Gründe für einen Reiseabbruch oder -rücktritt gilt und was nicht.