Mehr als der Dienstwagen: Arbeitgeber und Arbeitnehmer wollen mehr Flexibilität bei Mobilitätsangeboten

Wie können Arbeitgebende und ihre Mitarbeitenden ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Mobilitätsverhalten im beruflichen Kontext gestalten? Das Future Mobility Lab (FML) des Instituts für Mobilität der Universität St. Gallen (IMO-HSG) geht dieser Frage in einem 2024/2025 laufenden Forschungsprojekt nach. Jetzt ist ein Pre-Report mit den quantitativen Ergebnissen der Befragung von Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen in Deutschland und der Schweiz erschienen. Die Mobinck Germany GmbH wirkt an dieser Studie maßgeblich mit.

Es wurden rund 1000 Arbeitgebende in Deutschland und der Schweiz befragt. Die Studie richtete sich unter anderem an Flotten-, Mobilitäts- und Personalmanager:innen, die Aussagen zur Gestaltung des Mobilitätsangebotes aus Sicht ihrer Unternehmen machen konnten. Zudem wurden rund 3.000 Arbeitnehmende in Deutschland und der Schweiz befragt (Erhebungszeitraum gesamt: Q2 und Q3 2024). Dabei wurde untersucht, welche Bedeutung Mobilitätsangebote für Arbeitnehmende haben.

Die wichtigsten Erkenntnisse der Befragung von Arbeitgebenden:

* Die Arbeitgebenden befinden sich mehrheitlich in einem Transformationsprozess ihres Mobilitätsangebots (Deutschland 59%, Schweiz 56%). Als Treiber hierfür werden in Deutschland die Arbeitgebendenattraktivität vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels (78%), die Wünsche der Beschäftigten (67%) und die Forderung nach Emissionsreduktion (62%) genannt.

* Neue Schwerpunkte sind unter anderem Dienstrad-Leasing (77%), die Flottenelektrifizierung (72%), Home-Office-Tage (62%) und das Deutschlandticket (52%).

Dazu der Managing Director der Mobinck Germany GmbH, Michael Poglitsch:

„Mobility-Angebote sind inzwischen integraler Bestandteil der Arbeitgebenden-Attraktivität. Das unterstreicht die zunehmende Verantwortung der Arbeitgebenden im Bereich nachhaltiger und wirtschaftlicher Mobilität. Gleichzeitig helfen neue Mobilitäts-Angebote den Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ein Mobilitätsplan, der verschiedene Verkehrsmittel einschließt, verbessert nicht nur die Zufriedenheit und Bindung der Mitarbeitenden, sondern steigert auch ihre Produktivität. Genau hierfür bietet Mobinck die jeweils passenden digitalen Lösungen.“

Die wichtigsten Erkenntnisse der Befragung von Arbeitnehmenden:

* Bei der Frage nach dem Interesse an Mobilitätsangeboten als „Fringe Benefit“ werden diese an zweiter Stelle nach zusätzlichen bezahlten Urlaubstagen genannt.

* Arbeitnehmende sind auch bei eigener Zuzahlung bereit, Mobilitätsangebote über ihren Arbeitgeber zu beziehen, wenn diese durchschnittlich eine Vergünstigung von 5 bis 25% gegenüber einem Privatkauf bieten.

* Insbesondere jüngere (20-39 Jahre), urbane Arbeitnehmende sind an vergünstigten Mobilitätsangeboten des Arbeitgebers interessiert. So bewerten die 20-29-jährigen Arbeitnehmenden den Bezug von Mobilitätsangeboten im Bereich Carsharing (30%) und Mikromobilität-Sharing mit E-Bike oder E-Scooter (31%) als wahrscheinlich.

Michael Poglitsch, Managing Director der Mobinck Germany GmbH, bestätigt die Trends bei den Arbeitnehmenden:

„Für die Millennials und die Generation Z ist der flexible, integrierte Einsatz von Fahrzeugen und die Abwicklung über das Handy schon heute Normalität. Das erwarten sie auch vom Mobilitätsmanagement in ihrem Unternehmen. Genau diesem Anspruch tragen die digitalen Angebote von Mobinck Rechnung.“

Die Ergebnisse der vollständigen Studie inklusive des qualitativen Teils werden im Frühjahr 2025 veröffentlicht.

Die Studie ist abrufbar unter: www.https://imo.unisg.ch/de/fml-studie-corporate-mobility/

Zum Future Mobility Lab gehören mehr als 25 namhafte Partner in Deutschland und der Schweiz aus Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft, Verbänden und Medien. Das Konsortium erarbeitet Vorschläge, mit denen sich das Mobilitätsverhalten unter Beachtung der ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit mitentwickeln lässt.

Mit der vom internationalen Experten für Unternehmensmobilität Mobinck exklusiv vertriebenen Mobilitätsmanagement-Software Muto lassen sich alle Formen der geschäftlichen Mobilität verwalten. Vom Auto bis zum Fahrrad, von der Mobilitätskarte bis zur Ladestation zu Hause. Darüber hinaus verwaltet Muto ebenfalls Lieferanten, Verträge und Budgets – alles nahtlos und webbasiert.



Über Mobinck Germany GmbH

Die Mobinck Germany GmbH ist Experte für Unternehmensmobilität und spezialisiert auf den Vertrieb von Software für die Bereiche Flottenmanagement und Smart Parking. Darüber hinaus ist Mobinck als umfassender Beratungsdienstleister im Bereich Mobilitätsmanagement tätig. Das Unternehmen kann in den Bereichen Konzeption und Etablierung von Mobilitätslösungen und Verkehrskonzepten auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Benelux-Staaten zurückgreifen.

Mobinck ist Teil der AutoBinck Group, welche Ihren Ursprung in den Niederlanden hat. AutoBinck wurde 1907 gegründet, ist bis heute in Familienbesitz und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund eineinhalb Milliarden Euro. Die Gruppe ist in 31 Ländern aktiv, hat 52 Tochterunternehmen, Standorte in zehn Ländern sowie vierzehn Mobilitätsventures.

