auxalia startet Förderprogramm mit über 100.000 € zur Unterstützung nachhaltiger Bauprojekte

Das Unternehmen investiert insgesamt 100.000 €, um Architektur- und Ingenieurbüros dabei zu unterstützen, ihre Projekte nachhaltiger zu gestalten und die Lebenszyklusanalyse (LCA) effizienter umzusetzen.

Das auxalia Ökobilanz-Förderprogramm 2024 bietet gezielte Unterstützung durch 15 Lizenzen der One Click LCA Software. One Click LCA ist eine führende Softwarelösung zur Berechnung der Umweltwirkungen von Bauprojekten über den gesamten Lebenszyklus. Mit der Software können Unternehmen CO₂-Emissionen und andere Umweltfaktoren ihrer Bauprojekte analysieren und Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit ergreifen. Das Tool ist speziell darauf ausgerichtet, die Umweltwirkungen von Bauprodukten, Gebäuden und Infrastrukturen zu bewerten und so die Nachhaltigkeit in der Bauplanung zu steigern.

Das Programm richtet sich an mittelgroße bis große Architektur- und Ingenieurbüros, die Autodesk Revit im Einsatz haben. Die geförderten Unternehmen erhalten für ein Jahr nicht nur die Lizenzen, sondern auch fachliche Begleitung, um die bestmögliche Nutzung der Software sicherzustellen. Ziel ist es, die Teilnehmer langfristig dabei zu unterstützen, den CO₂-Fußabdruck ihrer Bauprojekte zu senken und nachhaltige Baupraktiken zu etablieren.

„Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Schlagwort – es ist unsere Verantwortung. Als führender Partner der Bauindustrie engagieren wir uns aktiv für die nachhaltige Transformation der Branche. Mit unserem Förderprogramm möchten wir unsere Kunden motivieren, die Vorteile der Ökobilanzierung voll auszuschöpfen und zukunftsfähige Bauprojekte zu realisieren,“ erklärt Bernd Schlenker, Dipl.-Ing. Architektur, Leiter Marketing und Business Development, Prokurist bei auxalia.

Das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie und setzt sich für den Schutz von Umwelt und Ressourcen ein. auxalia setzt auf nachhaltige Maßnahmen und bietet innovative Lösungen, die die Baubranche bei der Erreichung ihrer Umweltziele unterstützen.

Interessierte Unternehmen können sich ab sofort für das Förderprogramm bewerben. Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren finden sich auf der Website von auxalia.