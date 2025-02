Effiziente und mobile Angebotsbearbeitung mit GAEB-Online 2025 USB

Flexibel einsetzbar dank mobiler USB-Version

GAEB-Online 2025 USB wird als portables Programm auf einem USB-Stick geliefert und kann sofort genutzt werden – ganz ohne Installation. Die Software läuft auf jedem Windows-PC (Windows 10 oder Windows 11) und ermöglicht eine unabhängige Angebotsbearbeitung, egal ob im Büro, auf der Baustelle oder im Homeoffice.

Einfache und sichere Angebotskalkulation

Mit GAEB-Online 2025 USB lassen sich Leistungsverzeichnisse schnell öffnen, Preise erfassen und Angebote in GAEB-DA84- oder PDF-Format speichern. Das Programm unterstützt alle gängigen GAEB-Formate, darunter GAEB 90, GAEB 2000 und GAEB-XML 3.3. Durch den integrierten Angebotsassistenten wird der gesamte Prozess strukturiert, wodurch Fehler vermieden und Plausibilitätsprüfungen automatisch durchgeführt werden.

Optimale Integration mit Microsoft Excel

Eine besondere Stärke der Software ist die nahtlose Verknüpfung mit Microsoft Excel. Anwender können ihre Daten direkt aus Excel oder OpenOffice importieren und dort weitere individuelle Kalkulationen, Rabatte oder Zuschläge hinzufügen. Dies bietet höchste Flexibilität und erleichtert die Anpassung der Angebote an spezifische Kundenanforderungen.

GAEB-XML – der neue Standard in der Bauwirtschaft

Da über 90 % der Planer und Architekten auf das GAEB-Format setzen, ist es für Handwerksbetriebe unerlässlich, ihre Angebote in diesem Standard einzureichen. Besonders gefragt ist das moderne GAEB-XML-Format (X84), das eine problemlose Übertragung der Angebotsdaten in AVA-Systeme ermöglicht. GAEB-Online 2025 USB erstellt solche Dateien mit nur wenigen Klicks und erleichtert damit die digitale Zusammenarbeit in der Bauwirtschaft.

Preis und Verfügbarkeit

GAEB-Online 2025 USB ist ab sofort für 180,00 Euro netto erhältlich. Der USB-Stick bietet mit 32 GB Speicher ausreichend Platz für GAEB-Ausschreibungen und ermöglicht eine schnelle Suche nach gespeicherten Angeboten. Der Versand erfolgt per Einschreiben.

Über GAEB-Online

Ulrike Braun entwickelt Software rund um das Thema GAEB Ausschreibungen. Die Produkte werden bereits von über 5.000 Kunden zur schnellen Kalkulation, zum Beispiel mit MS-Excel® und zur elektronischen Angebotsabgabe im Format GAEB DA84 genutzt. Die Lösungen bieten Unterstützung bei der Kalkulation über EFB Preisblätter, Aufmaße und Mengenermittlung als DA11 und GAEB X31, sowie Rechnungsstellung als GAEB X89 oder XRechnung 3.0.

Kontaktdaten:

gaeb-online

Ulrike Braun

Kraichgaustraße 15

75045 Walzbachtal/Jö

Telefon: 07203 346506

E-Mail: @email