Dr. Hahn führt neues VL-Band AT ein

Das neue Band ist nun in 6 Richtungen stufenlos zu verstellen. Zur Höhenverstellung können +/- 4 mm genutzt werden. In der Horizontalen stehen ebenfalls +/- 4 mm zur Verfügung. Skalierungen am Band zeigen dem Verarbeiter, um welchen Wert der Flügel bewegt wurde. Neu ist die Einstellung des Dichtungsandrucks mit +/- 1,5 mm. Damit lässt sich jedes Türelement perfekt an die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Die Justierung kann von einer Person am eingehängten Flügel erfolgen.