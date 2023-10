The Flag Senior Living feiert 5-jähriges Bestehen und zieht positive Bilanz

Aubert lobt auch die Entwicklungen in Attendorn: "Die Nähe zur Innenstadt ist ein großer Pluspunkt für unsere Bewohner. Innerhalb von 10 Minuten können sie zu Fuß das Stadtzentrum erreichen. Die zwischenzeitlichen Neu- und Umgestaltungen der Stadt haben die Aufenthaltsqualität für unsere Senioren deutlich erhöht. Die Wege sind nun auch mit Rollatoren gut zu bewältigen, und viele neu geschaffene Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein."

Dank Innenstadtnähe können die Seniorinnen und Senioren aktiv am Stadtleben teilnehmen. Sollten die Mieter einmal Pflegedienstleistungen benötigen, dann besuchen insgesamt sechs verschiedene mobile Pflegedienste die Mieterinnen und Mieter. Denn bei THE FLAG ist zwar eine Tagespflege in Trägerschaft der GFO untergebracht, aber kein Pflegeheim angeschlossen. Auch andere Services können mobil für die Silver Ager erbracht werden. So besuchen Physiotherapeuten, Friseure, Fußpfleger und Essenslieferanten das Haus regelmäßig.