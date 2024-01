MP Next steuert unter ihrer neuen Marke Planport Immobilienprojekte - verbindlich und flexibel

Über MP Next

MP Next steht für Qualität, Flexibilität und Kundenzufriedenheit. Mit der Marke Tournet plant und baut MP Next stabile Netzwerk-Infrastruktur & IT-Lösungen für erfolgreiche Events. Mit einem starken Fokus auf zeitgemäßes Projektmanagement, Innovation und einem engagierten Team setzt die neue Marke Planport hohe Maßstäbe in der Steuerung von Immobilienprojekten.

Die 15 Teammitglieder kommen aus unterschiedlichsten Fachrichtungen und bringen alle ihre eigenen Fähigkeiten und Perspektiven in die Projekte ein. Sie arbeiten auf Augenhöhe – sowohl untereinander als auch mit ihren Kund:innen, die sie lieber als Partner:innen betrachten.

Als junges Team ist Nachhaltigkeit für MP Next keine Frage des Marketings oder eine Vertriebsstrategie. Sie wissen, dass ein gutes Leben auf unserem Planeten in Zukunft nur möglich ist, wenn wir ohne endliche Rohstoffe auskommen.