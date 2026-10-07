Strompreise schwanken: Was Photovoltaik auf dem eigenen Dach damit zu tun hat

Wer seine Stromrechnung der vergangenen Jahre nebeneinanderlegt, bekommt eine Ahnung davon, wie schwer Energiepreise vorherzusagen sind. Nach den starken Anstiegen der vergangenen Jahre kam zuletzt etwas Entlastung: Private Haushalte zahlten im ersten Halbjahr 2026 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes durchschnittlich 37,97 Cent je Kilowattstunde Strom. Das waren 6,4 Prozent weniger als im zweiten Halbjahr 2025.

Billig ist Strom damit allerdings nicht geworden. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 lag der durchschnittliche Preis noch immer 16,4 Prozent höher. Und andere Energiepreise zeigen gerade wieder, wie schnell sich das Umfeld verändern kann.

Für Hauseigentümer stellt sich deshalb eine grundsätzliche Frage: Wie stark sollen die eigenen Energiekosten in zehn oder zwanzig Jahren noch vom Strompreis am Markt abhängen?

Ein Teil des Strompreises lässt sich selbst beeinflussen

Wer Strom mit einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach produziert und direkt verbraucht, muss diese Kilowattstunden nicht beim Versorger einkaufen. Das macht ein Haus nicht unabhängig vom Energiemarkt. Es verändert aber die Größenordnung, auf die sich künftige Preissteigerungen auswirken.

Wie groß dieser Effekt ausfallen kann, hängt vom einzelnen Gebäude ab: von Dachfläche und Verschattung, vom heutigen Stromverbrauch, von der Heizung und davon, ob künftig beispielsweise ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe hinzukommt.

Genau diese Zusammenhänge greift der kostenlose Energiecheck Eigenheim auf. Sechs kurze Fragen geben Hauseigentümern eine erste Orientierung, welche Energiethemen bei ihrem Gebäude besonders relevant sein könnten. Eine Registrierung ist für das Ergebnis nicht erforderlich. Zudem hat die Redaktion des Energiechecks Eigenheim einen kostenlosen Leitfaden zum Thema "Solarstrom vom eigenen Dach" herausgebracht. Dieser enthält auch eine 18-Fragen-Checkliste, was vor einem Vertragsabschluss für Eigenheimbesitzer zu beachten ist.

Zum Energiecheck und zum Leitfaden: https://energiecheck-eigenheim.de/

Was fünf Cent mehr Strompreis bedeuten

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt, worum es geht.

Benötigt ein Haushalt jährlich 4.000 Kilowattstunden Strom und steigt der Arbeitspreis um fünf Cent je Kilowattstunde, erhöhen sich die jährlichen Stromkosten rechnerisch um 200 Euro.

Kann derselbe Haushalt 30 Prozent seines Strombedarfs selbst decken, muss er noch rund 2.800 Kilowattstunden aus dem Netz beziehen. Dieselbe Preissteigerung wirkt sich dann nur noch mit etwa 140 Euro aus.

Bei einem rechnerischen Autarkiegrad von 70 Prozent wären nur noch etwa 1.200 Kilowattstunden von der Preissteigerung betroffen. Der zusätzliche Aufwand läge bei rund 60 Euro.

Das ist keine Wirtschaftlichkeitsrechnung für eine Photovoltaikanlage. Investitionskosten, Finanzierung, Wartung und mögliche Speicherverluste sind darin ebenso wenig berücksichtigt wie die Vergütung für eingespeisten Strom. Das Beispiel zeigt lediglich den Effekt: Je weniger Strom ein Haushalt zukaufen muss, desto kleiner wird der Teil der Stromrechnung, der unmittelbar von Veränderungen des Netzstrompreises abhängt.

Solarstrom ist nicht kostenlos

Eine Photovoltaikanlage ist deshalb keine Versicherung gegen steigende Energiepreise. Module, Wechselrichter, Montage und gegebenenfalls ein Batteriespeicher müssen zunächst bezahlt werden.

Entscheidend ist, wie viel selbst erzeugten Strom ein Haushalt über viele Jahre sinnvoll nutzen kann. Genau hier hat sich die wirtschaftliche Logik privater Photovoltaik verändert.

Für eine neue Dachanlage bis zehn Kilowatt Leistung beträgt die gesetzliche Einspeisevergütung bei Teileinspeisung im Herbst 2026 derzeit 7,70 Cent je Kilowattstunde. Haushaltsstrom aus dem Netz kostet dagegen im Durchschnitt ein Mehrfaches.

Eine selbst erzeugte Kilowattstunde kann deshalb wirtschaftlich besonders interessant sein, wenn sie direkt im Haus genutzt wird. Daraus folgt allerdings nicht, dass jede Anlage möglichst klein oder jeder Speicher möglichst groß sein sollte.

Die Stromrechnung von heute kann morgen schon überholt sein

Besonders wichtig wird der Blick nach vorn.

Ein Haushalt mit Gasheizung und Verbrenner verbraucht heute vielleicht 3.500 oder 4.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Kommt später eine Wärmepumpe hinzu, verändert sich die Rechnung. Dasselbe gilt für ein Elektroauto, das regelmäßig zu Hause geladen wird.

Wer eine Photovoltaikanlage ausschließlich nach der aktuellen Stromrechnung auslegt, kann deshalb am künftigen Bedarf vorbeiplanen.

Die Frage lautet nicht nur: Wie viel Strom verbrauchen wir heute?

Interessanter ist: Wie wird dieses Haus in fünf oder zehn Jahren mit Energie versorgt?

Eine Wärmepumpe erhöht den Strombedarf, kann aber gleichzeitig zusätzlichen Solarstrom aufnehmen. Das Elektroauto wird vom Verkehrsmittel zum großen elektrischen Verbraucher des Hauses. Ein Energiemanagement kann dafür sorgen, dass Strom möglichst dann genutzt wird, wenn die Anlage auf dem Dach gerade viel davon produziert.

Aus einzelnen Geräten entsteht so zunehmend ein Energiesystem.

Ein Speicher hilft – aber nicht unbegrenzt

Ein Batteriespeicher kann Solarstrom vom Tag in den Abend und die Nacht verschieben. Damit lässt sich der Anteil des selbst genutzten Stroms erhöhen.

Doch auch hier gilt: Mehr ist nicht automatisch besser. Ein überdimensionierter Speicher kostet zusätzliches Geld und wird möglicherweise über lange Zeiträume nicht vollständig genutzt.

Außerdem löst er das saisonale Problem nicht. Ein Batteriespeicher kann Sonnenstrom um Stunden verschieben, nicht vom Juli in den Januar. Auch ein Haus mit Photovoltaik und Speicher wird daher in aller Regel weiterhin Strom aus dem Netz benötigen.

Seriöser als das Versprechen völliger Unabhängigkeit ist deshalb eine andere Frage: Wie viel Netzstrom kann das konkrete Haus sinnvoll ersetzen?

Weniger Preisabhängigkeit statt vollständiger Autarkie

Niemand kann heute verlässlich vorhersagen, was eine Kilowattstunde Strom 2030 oder 2035 kosten wird. Energiepreise hängen von vielen Faktoren ab – von Erzeugung und Netzkosten über Steuern und Abgaben bis zu internationalen Rohstoffmärkten und politischen Entwicklungen.

Hauseigentümer können diese Faktoren nicht kontrollieren.

Sie können aber beeinflussen, wie viele Kilowattstunden sie künftig überhaupt noch aus dem Netz beziehen müssen. Genau darin liegt ein oft unterschätzter Nutzen der eigenen Stromerzeugung.

Wer darüber nachdenkt, sollte allerdings nicht beim Modulpreis anfangen. Dachzustand, Elektrik, künftige Heizung, Elektroauto, Speicher und das persönliche Verbrauchsprofil entscheiden darüber, welche Lösung zum Haus passt.

Der Energiecheck Eigenheim bietet dafür eine erste kostenlose Orientierung. Mit sechs Fragen lässt sich prüfen, welche Punkte beim eigenen Gebäude genauer betrachtet werden sollten.

Energiecheck Eigenheim: https://energiecheck-eigenheim.de/

Quellen: Statistisches Bundesamt, Strompreise für private Haushalte, September 2026; Bundesnetzagentur, EEG-Fördersätze 2026; Verbraucherzentrale, Informationen zu Photovoltaik und Batteriespeichern.

Redaktioneller Stand: Oktober 2026