Ressourceneffizienz in der HPL-Produktion PWM® Presswerk Mainleus GmbH

Dekorplatten Hersteller PWM® Presswerk Mainleus GmbH

PWM Presswerk Mainleus GmbH ist ein führender Hersteller von hochwertigen HPL Platten und Kompaktplatten. Einst als Gesellschaft für Werkstoffformung gegründet, ist das Presswerk Mainleus mit mehr als 75 Jahren Erfahrung ein idealer Ansprechpartner für qualitativ hochwertige und flexibel gestaltbare Plattenmaterialien mit Dekoroberflächen. Mit ihrer hauseigenen Produktion in Oberfranken, setzt das Unternehmen auf fortschrittliche Energieversorgung und umweltfreundliche Produktionsverfahren. Die PWM GmbH bietet eine breite Palette an dekorativen Schichtstoffen für individuelle und kundenspezifische Lösungen in Handwerk, Baugewerbe und Industrie.