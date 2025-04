Energie und Geld sparen mit effizienten Elektrogeräten

Die Nutzer des Portals können die für die Berechnungen genutzten Parameter - zum Beispiel die Nutzungsdauer und -häufigkeit oder den Strompreis - anpassen und sich so ihre ganz persönliche Kostenrechnung erstellen lassen.

Auch können sie den CO 2 Fußabdruck der einzelnen Geräte ermitteln. Mithilfe des aktuellen CO 2 -Emissionsfaktors für den deutschen Strommix, also der Menge Kohlendioxid, die deutsche Kraftwerke im Schnitt pro erzeugter Kilowattstunde Strom emittieren, errechnet Check-Watt die Menge CO 2 , die bei der Erzeugung des für den Betrieb des Gerätes notwendigen Stroms über seine Nutzungsdauer anfällt.

Umfangreiche Filter- und Sortierfunktionen ermöglichen es jedem, das für seine persönlichen Bedürfnisse und sein Budget passende Gerät zu finden und über einen direkten Link zu den angeschossenen Marktplätzen auch gleich zu kaufen.

Tipps für die energiesparende und umweltverträgliche Nutzung der Geräte runden das neue Online-Angebot ab.

Zum Start des Verbraucherportals bietet Check-Watt den Vergleich von großen Haushaltsgeräten: Geschirrspüler, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühlschränke, Gefriergeräte, Kühl-Gefriergeräte und Weinkühlschränke. Doch dabei soll es nicht bleiben. Das Start-up hat noch viel vor...