Busch hat neue Solarstromanlage installiert

„Mit Hilfe der Photovoltaikanlage können wir nun fast 1/5 unseres Strombedarfs decken. Das ist ein erster großer Schritt, dem eine Vielzahl weiterer folgen wird. Mit diesem neuen Energiekonzept wollen wir unserer Verantwortung gerecht werden und einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten, die die Welt erreichen muss. Dabei zählt jede einzelne Maßnahme. Deshalb setzen wir auch besonders auf die Beteiligung unserer Mitarbeiter“, erklärt Martin Gutmann, Geschäftsführer der Busch Produktions GmbH.

Die Solaranlage soll künftig 17,6 Prozent des jährlichen Energieverbrauchs des Unternehmens am Standort Maulburg decken. Sie wurde auf einer Fläche von 4.800 Quadratmetern installiert, besteht aus 2.499 Modulen und soll im zweiten Quartal 2023 in Betrieb gehen. Der erzeugte Strom kann für alle Busch-Gebäude auf dem Gelände genutzt werden. Nach Berechnungen auf Basis der Emissionsfaktoren des Landesamtes für Umwelt vom April 2021 werden durch die Photovoltaikanlage rund 1.750 t CO 2 -Emissionen pro Jahr vermieden. Verglichen wird dies mit dem gesamten Strommix in Deutschland (Aufteilung des Stroms aus verschiedenen Quellen und von verschiedenen Energieträgern, die zur Gesamtstromversorgung beitragen). Bislang bezieht Busch bereits CO 2 -neutralen Strom aus dem örtlichen Stromnetz, der zum größten Teil durch Wasserkraft erzeugt wird. Die firmeneigene Photovoltaikanlage wird nun zu Spitzenzeiten überschüssigen Strom in das örtliche Stromnetz einspeisen.

Außer auf Photovoltaik will das Unternehmen in Zukunft auch auf Geothermie und Holzhackschnitzel zur Stromerzeugung setzen. Die neuen Technologien sollen den Einsatz fossiler Energieträger wie Öl und Gas und die damit verbundenen CO 2 -Emissionen reduzieren.