W&N: Planung für Hansequartier in Anklam eingereicht

Am 5. Januar 2022 hat die W&N Immobilien-Gruppe gemeinsam mit dem Architekten Nicolaus Wöhlk (Planungsgruppe Wöhlk) die fertige Planung für das künftige Hansequartier am Peene-Ufer eingereicht. An drei Straßenzügen, zwischen Peenstraße, Burgstraße und Am Bollwerk, wird eine städtische Bebauung für Wohnen und Gewerbe entstehen. Beim Termin mit dem Bürgermeister, Michael Galander, und dem Bauamt präsentierte das Projektteam den ausgearbeiteten Entwurf und reichte den Bauantrag ein. Die Planung für das Großprojekt umfasst ca. 26.700 m³ umbauten Raum auf einer rund 4.000 m² großen Grundstücksfläche des östlich gelegeneren Bauabschnitts Hansequartier I. Zu einem späteren Zeitpunkt will die Hansestadt das neue Stadtviertel auf der westlichen Seite der Burgstraße um das Hansequartier II erweitern. „Wenn die Planung bewilligt wird, könnten die Bauarbeiten bereits in diesem Jahr beginnen“, so Knud Wilden, Geschäftsführer der W&N Immobilien-Gruppe.

Architekturkonzept: sensible Verbindung von ortstypisch bis modern

Besonderheit des Entwurfs ist der moderne hanseatische Baustil, der sich an das mittelalterliche Stadtbild anlehnt. Die Fassaden gliedern sich optisch nach drei Seiten auf und prägen den städtischen Raum unmittelbar an der Uferkante der Peene. Nicolaus Wöhlk hat das Gebäude-Ensemble „sehr differenziert und lebendig“ ausgestaltet und statt ursprünglich 14 nun 17 individualisierte Fassaden an den drei Straßenseiten entworfen. Zwei charakteristische Ecktürme fassen die flussseitigen Fassaden ein. Auf Wunsch der Hansestadt wird es zu den Straßen hin mit einer Ausnahme keine Balkone, sondern Loggien geben, um im Rahmen des mittelalterlichen Stadtbilds zu bleiben. Balkone und Terrassen sind nun zur Südseite des großzügigen Innenhofs geplant. Auch die Proportionen und kleinteilig gestalteten Giebelhäuser passen sich weitgehend der hanseatischen Architektur an. „Es geht uns darum, ein gewachsenes und zugleich modernes, nicht historisierendes Stadtbild zu vermitteln. Ich denke, dass es uns gelungen ist, die Neubauten harmonisch und sensibel in die alte Stadtstruktur einzubinden“, führt Wöhlk aus. Drei Hauptgeschosse und eine weitere Etage in den ausgebauten Giebeldächern sorgen dafür, dass die Bebauung nicht massiv wirkt. Mit einer zurückspringenden Fassade schafft der Architekt auf Seiten der Burgstraße eine südwestlich ausgerichtete Piazza, die sich bis zum Hansequartier II ausdehnt und Ausblicke auf das Wasser bietet.

Miet- und Eigentumswohnungen mit Gastro und Gewerbe im Erdgeschoss

In der neuen Fassung der Planung von Hansequartier I wird das Erdgeschoss nun ausschließlich Gewerbe und Gastronomie beherbergen. Darüber hinaus sind ganz unterschiedliche Wohnungstypen vorgesehen. 3.427 m² Fläche werden zu 43 Wohnungen, vom 2-Zimmer-Apartment mit ca. 52-74 m² bis zur 4-Zimmer-Wohnung mit bis zu 131 m². „Wir möchten mit dem Zuschnitt der Wohnungen möglichst viele Gruppen ansprechen: Singles, Paare und Familien jeder Altersklasse. 17 der 43 Wohnungen haben wir als barrierefreie Grundrisse vorgesehen“, berichtet Wilden (W&N). Ebenerdig können die insgesamt 982 m² Gewerbeflächen in 14 Einheiten aufgeteilt werden. 29 bis 110 m² Nutzflächen sind als Einzelflächen möglich, aber es lassen sich auch mehrere Kleinflächen zu einer größeren Einheit zusammenfassen. Ein begrünter Hof bietet auf der Rückseite des Gebäudekomplexes 41 teils überdachte PKW- und 33 Fahrradstellplätze.

Bürgermeister Michael Galander: „Wir freuen uns, dass das Hansequartier in absehbarer Zeit wachsen und den schönen Standort am Peene-Ufer wieder aufwerten wird, städtebaulich und wirtschaftlich. Und wir begrüßen, dass wir mit dem Konzept von W&N neue Miet- und Eigentumswohnungen bieten können – und eine einladende Atmosphäre am Wasser mit Restaurants, Cafés und Geschäften. Das Hansequartier wird somit ein zusätzlicher, besonderer Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen sein.“

Fast Facts zum Projekt

Verkäufer: Hansestadt Anklam

Investor: Projektgesellschaft der W&N Immobilien-Gruppe

Projektentwicklung: W&N Immobilien-Gruppe

Architektur & Ausführungsplanung: Planungsgruppe Wöhlk GmbH, Schloßstraße 23, 18225 Kühlungsborn

Vermarktung und Vertriebskoordination: W&N Immobilienvertriebsgesellschaft mbH / W&N Niederlassung Warnemünde

Adresse: zwischen Peenstraße, Burgstraße, Am Bollwerk, 17389 Anklam (an der Peene-Promenade)

Nutzungskonzept: Wohnen (Eigentums- und/oder Mietwohnungen) sowie Gastronomie und Handel/Gewerbe im EG

Verkaufsoptionen: Blockverkäufe, Anleger (Vorab-Ankaufsangebot an lokale und regionale Investoren/Unternehmen)

Arealgröße Hansequartier I und II: ca. 7.300 m²

Hansequartier I