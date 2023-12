newmove one - holt mehr aus Balkonkraftwerken mehr raus:

Der newmove one ermöglicht dir die Installation von zwei 300-1500W Balkonkraftwerken (Mini PV Anlagen) ohne Handwerker und Fachkenntnis. Neben einem Ausgang zur Haussteckdose gibt es einen weiteren Ausgang zu einem lokalen Verbraucher. Mit unserer smarten Regeltechnik helfen wir dir so viel wie möglich deines eigenen Solarstroms zu verbrauchen, damit du keinen selbsterzeugten Solarstrom mehr verschenkst. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass die geltenden Einspeiseregeln für Balkonkraftwerke beachtet werden. Unsere smarte Regeltechnik schaltet deine Verbraucher dann an, wenn du überschüssigen Solarstrom hast und stellt gleichzeitig sicher, dass die geltenden Einspeiseregeln beachtet werden. Zusätzliche Hinweise in der App und einen PV Vorhersage für den nächsten Tag helfen die deinen Verbrauch besser zu steuern. Somit kanntst du bis zu 20% mehr eigenen Solarstrom verrbauchen.

Alle Infos hier: newmove.energy