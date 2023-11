„Recht auf Balkonkraftwerk“ kommt im Frühling

Obwohl sich also die Verabschiedung des Gesetzes noch etwas verzögert, haben erste Hersteller schon begonnen, die kommenden technischen und rechtlichen Möglichkeiten bei ihren Anlagen zu berücksichtigen. So wie auch die Hamburger Firma Wattmeister, die als erster deutscher Hersteller ihre Balkonkraftwerke entsprechend konstruiert hat. Mit eigener Herstellung in Norddeutschland entwickelt Wattmeister vormontierte Plug-and-Play-Systeme, die von Wohnungseigentümer und Mieter in weniger als 5 Minuten installiert und angeschlossen werden können.

Einige Vermieter und Immobilienverwaltungen haben bisher versucht, durch überzogene Auflagen und teils widersprüchliche Vorgaben ihren Mietern ein Balkonkraftwerk zu verbieten. Auch wenn ein direktes Verbot keine rechtliche Grundlage mehr hat, war dieser Trick immer wieder Grund für Ärger und Frust bei Mietern. Um dem entgegen zu wirken soll durch die Gesetzesinitiative in Zukunft Klarheit und Sicherheit herrschen für alle, die mit einem Balkonkraftwerk selbst eigenen Strom produzieren wollen.